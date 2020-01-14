Sevgiliniz birden ortadan kaybolduysa... Ghosting nedir?

Bir diğer neden ise taraflardan birinin sorumluluk almaktan kaçınarak, devamlı kaçış yolları araması olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumda ilişkiyi sürdürebilmek adına çok da yapılabilecek bir seçenek kalmıyor maalesef.

Kişilerin birbirleri için yeterli vakti geçirmeden, sosyal medya profilleri üzerinden yansıttıkları profille ilişkiye başlamaları, gerçek bir ortamda tanışma olmaması bu durumu tetikleyen başlıca sebeplerden.

Ghostinge maruz kalan ilişkilerin ortak özelliklerinden en belirgini, çoğunlukla sanal ortamda ve sosyal medya aracılığı ile başlamış olmalarıdır.

Hoşlantı, ardından ona bağlanmayı getirmiş, ilişkinin harika ve kusursuz gittiğini düşünürken, partneriniz birden ortadan kaybolmuştur. İletişim kesilmiş, size cevap vermemeye başlamıştır. Ne yaparsanız yapın eskisi gibi olmayacaktır. ‘Ghosting’e hoş geldiniz…

Her flört genelde güzel başlar. Her şey hızla ilerlerken arkasından içinizde kelebeklerin uçtuğu bir durumda sevgililik dönemi başlamıştır.

Sıkıntılar karşısında sorumluluk alarak onları çözmek yerine, yüzleşmeden partnerini aniden ve sessizce bırakıp gitmek olarak tanımlayabileceğimiz ghosting, ilişkilerde sıklıkla görülen bir durum.

NE YAPMAK GEREKLİ?

Her şeyden önce sanal ortamda tanışılan kişilerle başlayan ilişkiler için şunu diyebiliriz ki, kişinin gerçek kimliğinden emin olmak, bunun için de paylaşımlarını, arkadaşlarını ve takip ettiklerini dikkatle incelemek yapılabilecekler arasında.

İkili ilişkilerdeki gerçek hedefin; hayatı ve onun sorumluluklarını paylaşacak biriyle birlikte olmak olduğunu unutmamak, doğru empati ile yaklaşmak, böyle bir durumu karşı tarafa yaşatmamak adına daha dikkatli yaklaşmayı beraberinde getirecektir.

Elbette başlangıç ne kadar güzel olursa olsun, ilişkinin uzun ve sağlıklı sürmesi hiçbir zaman garanti edilemez. Ancak tedbir almanın ve dikkatli hareket etmenin de elimizde olduğu unutulmamalı...

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak

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