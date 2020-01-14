HABER
  4. Sevgiliniz birden ortadan kaybolduysa... Ghosting nedir?

Sevgiliniz birden ortadan kaybolduysa... Ghosting nedir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.01.2020 16:54 | Son Güncelleme

Günümüzde ilişkilerinin belki de en büyük problemi, sorunlar karşısında mücadele etmeyi seçmek yerine kaçarak birden ortadan kaybolmak.

Sevgiliniz birden ortadan kaybolduysa... Ghosting nedir?

Sıkıntılar karşısında sorumluluk alarak onları çözmek yerine, yüzleşmeden partnerini aniden ve sessizce bırakıp gitmek olarak tanımlayabileceğimiz ghosting, ilişkilerde sıklıkla görülen bir durum.

"HER ŞEY HARİKA" DERKEN....

Her flört genelde güzel başlar. Her şey hızla ilerlerken arkasından içinizde kelebeklerin uçtuğu bir durumda sevgililik dönemi başlamıştır.

Hoşlantı, ardından ona bağlanmayı getirmiş, ilişkinin harika ve kusursuz gittiğini düşünürken, partneriniz birden ortadan kaybolmuştur. İletişim kesilmiş, size cevap vermemeye başlamıştır. Ne yaparsanız yapın eskisi gibi olmayacaktır. ‘Ghosting’e hoş geldiniz…

Ghostinge maruz kalan ilişkilerin ortak özelliklerinden en belirgini, çoğunlukla sanal ortamda ve sosyal medya aracılığı ile başlamış olmalarıdır.

Kişilerin birbirleri için yeterli vakti geçirmeden, sosyal medya profilleri üzerinden yansıttıkları profille ilişkiye başlamaları, gerçek bir ortamda tanışma olmaması bu durumu tetikleyen başlıca sebeplerden.

Bir diğer neden ise taraflardan birinin sorumluluk almaktan kaçınarak, devamlı kaçış yolları araması olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumda ilişkiyi sürdürebilmek adına çok da yapılabilecek bir seçenek kalmıyor maalesef.

NE YAPMAK GEREKLİ?

Her şeyden önce sanal ortamda tanışılan kişilerle başlayan ilişkiler için şunu diyebiliriz ki, kişinin gerçek kimliğinden emin olmak, bunun için de paylaşımlarını, arkadaşlarını ve takip ettiklerini dikkatle incelemek yapılabilecekler arasında.

İkili ilişkilerdeki gerçek hedefin; hayatı ve onun sorumluluklarını paylaşacak biriyle birlikte olmak olduğunu unutmamak, doğru empati ile yaklaşmak, böyle bir durumu karşı tarafa yaşatmamak adına daha dikkatli yaklaşmayı beraberinde getirecektir.

Elbette başlangıç ne kadar güzel olursa olsun, ilişkinin uzun ve sağlıklı sürmesi hiçbir zaman garanti edilemez. Ancak tedbir almanın ve dikkatli hareket etmenin de elimizde olduğu unutulmamalı...

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak

www.buraktoprak.com
Facebook: @psikiyatristburaktoprak
Instagram: @psikiyatristburaktoprak
YouTube – Psikiyatrist Dr. Burak Toprak

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMilyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?Milyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?
İşte sağlıklı yaşamın anahtarı!İşte sağlıklı yaşamın anahtarı!
Bu botoks yöntemi mimiklerinizi etkilemiyor!Bu botoks yöntemi mimiklerinizi etkilemiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ghosting sağlık

En Çok Okunan Haberler

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

Hastanede korkutan patlama: Yaralılar var

Hastanede korkutan patlama: Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rinoplasti nedir? Cerrahide felsefi yaklaşım

Rinoplasti ve felsefe (Cerrahi Bilgelik)

Fonksiyonel tıp nedir? Fonksiyonel tıp ile sağlıklı yaşamın kapısını aralayın

İşte sağlıklı yaşamın anahtarı!

Baby Botoks nedir? Baby Botoks yaptıranlar mimiklerini kullanabilir mi?

Bu botoks yöntemi mimiklerinizi etkilemiyor!

Jinekomasti nedir? Jinekomasti ameliyatı sonrası nelere dikkat edilmeli?

Erkeklerin yeni trendi: Jinekomasti

Uzmanından 'uyuz hastalığı' uyarısı

Uzmanından 'uyuz hastalığı' uyarısı

Domuz gribi belirtileri nelerdir? Domuz gribinden nasıl korunulur?

Uzmanlar uyarıyor: O hastalığa yakalanırsanız evden çıkmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.