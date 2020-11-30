Sevgilinizin sizi aldattığından şüpheleniyorsanız: Adres belli!

Kaliforniya’da yaşayan Paige Woollen, Instagram’da çok sayıda erkekten özel mesaj alıyor ve bir çoğunun kız arkadaşı var gibi görünüyor.

Paige de verdiği bir kararla sevgililerini aldatan erkekleri iş üstünde yakalamak ve sevgilileri olduğu gerçeği ile yüzleştirmeye karar verdi.

28 yaşındaki genç kadın “Bana DM’den mesaj atan erkeklerin bir çoğunun profil fotoğrafından sevgilileri olduğunu fark ettim. Kız arkadaşlarının bikinili kızlara DM gönderdiklerini bilip bilmediklerini merak etmeye başladım. @dudesinthedm hesabının gücünü iyilik için kullanmak istedim ve kadın takipçilerime yardımcı olduğumu hissediyorum. Ana hesabımdan bir hikaye paylaşarak erkeklerden gelen DM’leri yayınlayacağımı ve bu erkeklerin kız arkadaşı olup olmadığına bakacağımı söyledim” dedi.

Paige, yaptığı incelemenin sonuçlarına oldukça şaşırdı. Erkekler ona yanıt vermeyi bırakmıştı, bazıları da yaptığını itiraf etti. Paige “Yalnızca birkaç tanesi bekar olduğu yalanını söyledi” dedi.

Paige’nin “Çok tatlı olduğunu düşündüm. Tanışmak isterim, tabi bekarsan” mesajına bir erkek “Yeterince bekarım. Snapchat’in var mı” diye cevap vererek bu testten kaldı.

Başka bir erkek ise Paige’nin aynı mesajını “Benimle mi? Sen bir süpermodelsin” şaşkınlığı ile yanıtladı. Instagram’da kız arkadaşı olduğuna dair kanıtlar olan aynı erkek “Los Angeles’ta mısın? Ben sürekli iş için oradayım. Dışarı çıkabiliriz” dedi.