HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sevgilinizin sizi aldattığından şüpheleniyorsanız: Adres belli!

Sevgilinizin sizi aldattığından şüpheleniyorsanız: Adres belli!

30.11.2020 12:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sevgilinizin sizi aldattığından şüpheleniyorsanız: Adres belli!

Bir Instagram modeli yarattığı hesapla, kadınların kendisini aldatan erkek arkadaşlarını yakalamalarına yardımcı oluyor.

Kaliforniya’da yaşayan Paige Woollen, Instagram’da çok sayıda erkekten özel mesaj alıyor ve bir çoğunun kız arkadaşı var gibi görünüyor.

Paige de verdiği bir kararla sevgililerini aldatan erkekleri iş üstünde yakalamak ve sevgilileri olduğu gerçeği ile yüzleştirmeye karar verdi.

28 yaşındaki genç kadın “Bana DM’den mesaj atan erkeklerin bir çoğunun profil fotoğrafından sevgilileri olduğunu fark ettim. Kız arkadaşlarının bikinili kızlara DM gönderdiklerini bilip bilmediklerini merak etmeye başladım. @dudesinthedm hesabının gücünü iyilik için kullanmak istedim ve kadın takipçilerime yardımcı olduğumu hissediyorum. Ana hesabımdan bir hikaye paylaşarak erkeklerden gelen DM’leri yayınlayacağımı ve bu erkeklerin kız arkadaşı olup olmadığına bakacağımı söyledim” dedi.

Paige, yaptığı incelemenin sonuçlarına oldukça şaşırdı. Erkekler ona yanıt vermeyi bırakmıştı, bazıları da yaptığını itiraf etti. Paige “Yalnızca birkaç tanesi bekar olduğu yalanını söyledi” dedi.

Paige’nin “Çok tatlı olduğunu düşündüm. Tanışmak isterim, tabi bekarsan” mesajına bir erkek “Yeterince bekarım. Snapchat’in var mı” diye cevap vererek bu testten kaldı.
Başka bir erkek ise Paige’nin aynı mesajını “Benimle mi? Sen bir süpermodelsin” şaşkınlığı ile yanıtladı. Instagram’da kız arkadaşı olduğuna dair kanıtlar olan aynı erkek “Los Angeles’ta mısın? Ben sürekli iş için oradayım. Dışarı çıkabiliriz” dedi.

Paige’nin @dudeisinthedm adlı hesabında 42 binden fazla takipçi var. Paige, bu hesapta bazı mesajlardan ekran görüntüleri de paylaşıyor.

Paige’nin aldığı tuhaf mesajlar arasında aynı kişinin defalarca göğüslerinin gerçek olup olmadığı sorusu var. Başka bir takipçisi ise evine geldiğinde sormasına gerek kalmasın diye Paige’e WiFi şifresini verdi.

Paige’in aldığı mesajlara bakıldığında, kadın takipçilerini uyarmak istemekte ne kadar haklı olduğu anlaşılıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor
Syedra Antik Kenti gün yüzüne çıkıyor! 'Diğerlerinden farklı'Syedra Antik Kenti gün yüzüne çıkıyor! 'Diğerlerinden farklı'
65 yaş ve üstü cuma namazına gidebilecek mi?65 yaş ve üstü cuma namazına gidebilecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

Burhan Kuzu'nun oğlu 'cinayet' iddialarına yanıt verdi

Burhan Kuzu'nun oğlu 'cinayet' iddialarına yanıt verdi

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Cesur sahnelerin kadını en beğendiği seks sahnesini açıkladı

Cesur sahnelerin kadını en beğendiği seks sahnesini açıkladı

Türkiye'de korona kabusu sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor

Türkiye'de korona kabusu sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Diğer Haberler

Bu görüntüler düğün salonunda çekildi! Koronavirüsü unutup pazar ayini yaptılar

Düğün salonunda Pazar ayini!

Evin içindeki dev yaban arısı yuvası görenleri şaşırtıyor

Evin içinde bulundu! Görenleri hayrete düşürüyor

Koronavirüs kısıtlaması ona yaradı! Sokaklar boşalınca ortaya çıktı

İnsanlar evdeyken sokaklar ona kaldı

Syedra Antik Kenti gün yüzüne çıkıyor! 'Diğerlerinden farklı'

Syedra Antik Kenti gün yüzüne çıkıyor! 'Diğerlerinden farklı'

Esenyurt'ta hırsızlar kendilerine şişe atan komşuya taşla karşılık verdi

Şoke eden anlar! Korkutmak için şişe attıkları hırsızlar...

İstanbul’da endişelendiren görüntü! Barajlar alarm veriyor

Endişelendiren görüntü! Son 10 yılın en düşük seviyesinde

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.