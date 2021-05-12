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  4. Sevgilisi beğenmeyince 6 ayda 212 kilo verdi: Kilo verdiğime sevinemedim

Sevgilisi beğenmeyince 6 ayda 212 kilo verdi: Kilo verdiğime sevinemedim

12.05.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, sevgilisi kendisini beğenmeyince 6 ayda 212 kilo vererek 84 kiloya kadar düşen Akın Türkoğlu (23), vücudundaki yağ sarkmalarından dolayı korse takarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Türkoğlu yağlarından kurtulup, yaşamına devam edebilmek için destek bekliyor.

Sevgilisi beğenmeyince 6 ayda 212 kilo verdi: Kilo verdiğime sevinemedim

Zonguldak Alaplı'da yaşayan Akın Türkoğlu, 7 yaşından itibaren hızla kilo almaya başladı. Türkoğlu, kilo almasını durduramayınca 15 yıl sonunda 296 kiloya ulaştı. Evlenmek istediği 8 yıllık kız arkadaşının ailesi ise fazla kilolarından dolayı evlenmelerine karşı çıktı. Türkoğlu, kız arkadaşının mezuniyet töreninde takım elbise giyebilmek için kilo vermeye karar verdi. Diyet yaparak her gün 25 kilometre yürüyen Türkoğlu, azmi ve çabasıyla 6 ayda 212 kilo vererek 84 kiloya düştü. Bu sırada kız arkadaşından da ayrılan Türkoğlu, vücudundaki yağ sarkmaları nedeniyle zor günler geçirmeye başladı. Türkoğlu, korse takarak yaşamını sürdürmeye çalıştı ancak vücudundaki yağların yarattığı sorunlar nedeniyle düzenli iş bulamadı.

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''ÇORBA DİYETİ YAPIP, YÜRÜDÜM''

Maddi durumu nedeniyle ameliyat olamayan Türkoğlu, vücudundaki yağları aldırmak için destek beklediğini söyledi. Yeniden hayata dönmesine çok az bir yol kaldığını ifade eden Türkoğlu, "Şu an 80 kiloya kadar düştüm. Sadece yürüyerek ve yemek yemeği keserek çorba diyeti yaparak bunu başardım. Ancak zayıfladıktan sonra daha büyük bir problemle karşılaştım. Vücudumda kilo kaybından sonra aşırı sarkma meydana geldi. Bana her türlü şekilde engel olmaya başladı" dedi.

''KİLO VERDİĞİME SEVİNEMEDİM''

Çalışmak için başvurduğu yerlerde vücudundaki düzensizlikler nedeniyle çalışamadığını ifade eden Türkoğlu, şöyle dedi: Benim için çok büyük sıkıntı olmaya başladı. Kilo verdiğime sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim. Sarkmalardan dolayı korse takmaya başladım. Yazın evden dışarı pek çıkamıyorum. İstediğimi alıp giyemiyorum. Sarkmalardan kurtulmak istiyorum. Bunu için büyüklerimden yardım bekliyorum.

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(DHA)

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