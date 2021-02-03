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  4. Sevgilisi ile tartışan genç kadın intihara kalkıştı: ekipler alarma geçirdi

Sevgilisi ile tartışan genç kadın intihara kalkıştı: ekipler alarma geçirdi

03.02.2021 09:20 | Son Güncelleme:
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Bursa’da kısıtlama saatinde evlerinde nişanlısı ile alkol alan genç kadın kıskançlık krizine girdi.

Bursa’da kısıtlama saatinde evlerinde nişanlısı ile alkol alan genç kadın kıskançlık krizine girdi. Evde nişanlısı ile tartışan genç kadın evin çatısına çıkarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay merkez Osmangazi ilçesi bağlı Kayhan Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kısıtlama saatinde Kazakistan uyruklu 24 yaşındaki E.K. sevgilisi ile alkol aldı. Daha sonra alkolün de etkisiyle kıskançlık krizine giren kadın nişanlısı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle evin çatısına çıkan genç kadın intihara kalkıştı. Sevgilisinin ihbarı üzerine olay yerine 110, 112 ve 155 ekibi sevk edildi.
Uzun süre polis ekipleri kadının çatıdan inmesi için çaba sarf etti. Daha sonra genç kadını ikna eden ekipler binanın içine alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından genç kadın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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