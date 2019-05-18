Sevgilisi olmayı kabul etmeyen kadını sokak ortasında dövüp bıçak çekti

Adana'da sosyal medya üzerinden tanışarak sevgili olmak istediği 2 çocuk annesi Nilgün K.'yi (51) yol ortasında dövüp bıçak çeken Ahmet U. (58) yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evli Ahmet U. sosyal medya üzerinden tanıştığı 2 çocuk annesi Nilgün K. ile sevgili olmak istedi. Ahmet U. bu isteği kabul etmeyen Nilgün K.'nın eşini ve çocuklarını öldürmekle tehdit ederek buluşmak istedi. Korkan Nilgün K. bir kafetaryada Ahmet U. ile buluştu. Ahmet U. buluştukları yerde Nilgün K.'nın cep telefonuyla gizli görüntülerini çekerek tehdit etmeye devam etti. Nilgün K. ise polis merkezine giderek şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Yakalanan Ahmet U.'ya 3 ay Nilgün K.'ya yaklaşmama cezası verildi.

YOL ORTASINDA DÖVDÜ

Geçen süre içinde, tehditlerine devam eden Ahmet U. evine giden Nilgün K.'nın arkasına motosikletle yaklaştı. Nilgün K.'nın kolundan tutarak götürmek isteyen şüpheli direnen kadını sokak ortasında dövmeye başladı. Nilgün K.'nın bağırması üzerine Ahmet U. üzerindeki bıçağı çekti. Bu sırada çevredeki vatandaşların yardıma gelmesi üzerine Ahmet U. olay yerinden kaçtı. Polis merkezine giderek tekrar şikayetçi olan kadın, darp raporu alarak Ahmet U. hakkında tekrar şikayetçi oldu. Adli Tıp Birimi çıkışında ağlayarak konuşan Nilgün K., " Benim tehdit ederek çocuklarım ve eşimi öldüreceğini söyledi. Çok korktum, şikayeçiyim" dedi. Kısa sürede yakalanan Ahmet U.'da Nilgün K.'nın akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek suçlamaları kabul etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kadın şahsın adli tıp biriminden çıkarılması

-Kadının konuşması

-Polis aracına bindirilmesi

-Erkek şahsın çıkarılması

-Şahsın konuşması

-Polis aracına bindirilmesi

-Aracın gidişi

SÜRE:02'38" BOYUT:292 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

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