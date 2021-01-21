HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sevgilisi ölünce kendisini vuran Derman'ın son sözü, 'Bana yardım et' olmuş

Sevgilisi ölünce kendisini vuran Derman'ın son sözü, 'Bana yardım et' olmuş

21.01.2021 14:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sevgilisi ölünce kendisini vuran Derman'ın son sözü, 'Bana yardım et' olmuş

Diyarbakır'da, ölen sevgilisi Medeni Aykal'ın ardından Derman Bakır'ın hastanede intiharıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Güvenlik görevlisi İslam C., "Ölen kişinin oğlu, bana 'Telefon şifresini öğrenelim' deyince kadının yanına çıktık. Oğlu, '2 dakika yalnız kalmak istiyorum' dedi. Çıktım, polisi aradım. Hemen peşinden oğlu yanıma geldiğinde tek el silah sesi duyduk. Kadını koltuk üzerinde kanlar içinde gördüm. Bana elini uzatarak, 'Ağabey bana yardım et' dedi" ifadelerini kullandı.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Kayapınar ilçesindeki özel hastanede meydana geldi. Diyarbakır'da özel eğitim kurumunda rehber öğretmen olan Derman Bakır, iddiaya göre, akşam saatlerinde Bismil ilçesinde sevgilisi Medeni Aykal ile görüştü. Aykal, bu sırada kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Aykal, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aykal, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

375ab9a0d20f94e0d425d92c562742bd

HASTANE KORİDORUNDA KENDİSİNİ VURDU

Medeni Aykal'ın ölümünün ardından hastanenin koridorunda bekleyen sevgilisi Derman Bakır, çantasından çıkardığı tabancayı göğsüne dayayarak, ateşledi. Ağır yaralanan ve acil serviste hemen müdahale edilen Bakır da kurtarılamadı.

Medeni Aykal'ın cenazesi, dün sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alınarak, Çınar ilçesinde toprağa verildi.

Derman Bakır'ın cenazesi de dün otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınarak, memleketi Mardin'in Nusaybin ilçesinde toprağa verildi.

3f54fd63471965ca9bb74f6cfd9a8d33

SEVGİLİSİNİN AİLESİ İLE TARTIŞMIŞ

İntiharın ardından İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı. Detaylara Demirören Haber Ajansı (DHA) ulaştı. Medeni Aykal'ın kalp krizi geçirdiğini öğrenen ailesi ve yakınlarının hastaneye geldiği ve bu sırada Derman Bakır ile karşılaştığı ortaya çıktı. Aykal'ın çocukları ile Bakır arasında tartışma çıktığı, ailenin genç kadını tehdit ettiği, bu nedenle hastane çalışanlarının Bakır'ı başka kata götürdüğü öğrenildi.

a20c49cec7fc3e30296492fc20703c3f

OĞLU 'YAPTIKLARIN YANINA KALMAZ' DEMİŞ

Polis ekiplerince hastanedeki güvenlik görevlisi ve olayın tanığı olan İslam C.'nin ifadesine başvuruldu. İslam C., olay anını şöyle anlattı:

"Bir kişi, kalp krizi geçirdiği şüphesiyle ambulansla hastaneye getirildi. Yanında bir kadın da vardı. Bir süre sonra kalp krizi şüphesiyle hastaneye getirilen kişi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçiren kişinin yakınları da bu sırada hastaneye geldi. Ölen kişinin oğlu olduğunu öğrendiğim kişi, genç kadını görünce üzerine yürüyerek, 'Bu yaptıkların yanına kalmaz' gibi kelimeler söyledi. Ben de hemen araya girdim. Diğer yakınları da bana 'Bu kadını buradan götür. Daha büyük sıkıntı çıkmasın' dedi."

a7342b095bcd174e8a20da2d8ba0d656

TELEFON ŞİFRESİ İÇİN YANINA GİTMEK İSTEMİŞ

Derman Bakır'ı yaşanan gerginlik üzerine acil servisten 1'inci kata götürdüğünü söyleyen İslam C., "Bu sırada bana bir telefon verdi. 'Bu kalp krizi geçiren kişinin, oğluna verirsin' dedi. Ben de telefonu alıp götürdüm. Teslim edince de 'Şifresini bilmiyorum telefonun. Beni kadının yanına tekrar götür' dedi. Ben de 'Olmaz' dedim ancak ısrar edince de eşlik ettim. Beraber kadının yanına gittik" diye konuştu.

İslam C., Derman'ın telefonu aldığını belirterek, "Kadına telefonu verdi. Telefonla uğraşırken oğlu bana '2 dakika yalnız kalmak istiyorum' dedi. Bu sırada 155'i aradım. Hemen peşinden oğlu olduğunu bildiğim kişi, yanıma geldiğinde tek el silah sesi duyduk" dedi.

'BANA ELİNİ UZATARAK, YARDIM ET, DEDİ'

Silah sesini duymalarının ardından Aykal'ın oğlu ile koşarak Derman Bakır'ın yanına gittiklerini söyleyen İslam C., "Kadını koltuk üzerinde kanlar içinde gördüm. Bana elini uzatarak, 'Ağabey bana yardım et' dedi. Ben de acil servise koşarak yardım istedim. Sedyeyle acile taşıdılar. Kısa bir süre sonra da kadının öldüğünü öğrendim" diye konuştu.

DERMAN'IN AĞABEYİ: İNTİHARINA SEBEP OLANLARDAN ŞİKAYETÇİYİM

Bilgisine başvurulan Derman Bakır'ın ağabeyinin ise "1,5 yıl önce rehberlik öğretmenliği için Diyarbakır'a gelmişti. Herhangi bir psikolojik sorunu yoktu. Bildiğim kadarıyla husumetli olduğu kişi ya da kişiler de yoktu. Zaten en son annemle telefonla görüşmüştü. Bir sorunu olmuş olsa ona söylerdi. Kardeşimin intiharıyla ilgili sebep olan kişi ya da kişiler tespit edilirse şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...
3 çocuğa cinsel saldırıda bulunmuştu! Cezası belli oldu3 çocuğa cinsel saldırıda bulunmuştu! Cezası belli oldu
Azar hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Azar hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Nur Vergin'in cenazesi ortada kalmış! Flaş iddia

Nur Vergin'in cenazesi ortada kalmış! Flaş iddia

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

Survivor 2021'de diskalifiye şoku!

Survivor 2021'de diskalifiye şoku!

Ekonomi ve hukuk reform paketinde hangi maddeler var?

Ekonomi ve hukuk reform paketinde hangi maddeler var?

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Yaşlıları sevindiren haber!

Yaşlıları sevindiren haber!

Diğer Haberler

Eşinin sıcak suyla haşladığı Rukiye: Serbest kalmasından korkuyorum

Eşinin sıcak suyla haşladığı Rukiye: Serbest kalmasından korkuyorum

Hazır döner işletmesinde rezalet! Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti

Hazır döner işletmesinde rezalet! Görüntüler büyük tepki çekti

Kayseri'de 3 çocuğa cinsel saldırıda bulunan sanığa 17 yıl hapis

3 çocuğa cinsel saldırıda bulunmuştu! Cezası belli oldu

Yürüdüğü sırada sırtından vurulup öldürüldü, şüpheli 13 yaşındaki üvey torun çıktı

Yürürken vurulup öldürüldü, katilin kimliği şoke etti

Kilidini bozduğu oto aksesuarcıyı bir hafta boyunca her gün soydu

Böylesi görülmedi! Kilidini bozdu, bir hafta boyunca her gün soydu

Kaz ve ördeklerin gülümseten kar sevinci sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı sallayan görüntü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.