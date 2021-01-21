Sevgilisi ölünce kendisini vuran Derman'ın son sözü, 'Bana yardım et' olmuş

İntiharın ardından İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı. Detaylara Demirören Haber Ajansı (DHA) ulaştı. Medeni Aykal'ın kalp krizi geçirdiğini öğrenen ailesi ve yakınlarının hastaneye geldiği ve bu sırada Derman Bakır ile karşılaştığı ortaya çıktı. Aykal'ın çocukları ile Bakır arasında tartışma çıktığı, ailenin genç kadını tehdit ettiği, bu nedenle hastane çalışanlarının Bakır'ı başka kata götürdüğü öğrenildi.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Kayapınar ilçesindeki özel hastanede meydana geldi. Diyarbakır'da özel eğitim kurumunda rehber öğretmen olan Derman Bakır, iddiaya göre, akşam saatlerinde Bismil ilçesinde sevgilisi Medeni Aykal ile görüştü. Aykal, bu sırada kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Aykal, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aykal, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

OĞLU 'YAPTIKLARIN YANINA KALMAZ' DEMİŞ

Polis ekiplerince hastanedeki güvenlik görevlisi ve olayın tanığı olan İslam C.'nin ifadesine başvuruldu. İslam C., olay anını şöyle anlattı:

"Bir kişi, kalp krizi geçirdiği şüphesiyle ambulansla hastaneye getirildi. Yanında bir kadın da vardı. Bir süre sonra kalp krizi şüphesiyle hastaneye getirilen kişi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçiren kişinin yakınları da bu sırada hastaneye geldi. Ölen kişinin oğlu olduğunu öğrendiğim kişi, genç kadını görünce üzerine yürüyerek, 'Bu yaptıkların yanına kalmaz' gibi kelimeler söyledi. Ben de hemen araya girdim. Diğer yakınları da bana 'Bu kadını buradan götür. Daha büyük sıkıntı çıkmasın' dedi."

TELEFON ŞİFRESİ İÇİN YANINA GİTMEK İSTEMİŞ

Derman Bakır'ı yaşanan gerginlik üzerine acil servisten 1'inci kata götürdüğünü söyleyen İslam C., "Bu sırada bana bir telefon verdi. 'Bu kalp krizi geçiren kişinin, oğluna verirsin' dedi. Ben de telefonu alıp götürdüm. Teslim edince de 'Şifresini bilmiyorum telefonun. Beni kadının yanına tekrar götür' dedi. Ben de 'Olmaz' dedim ancak ısrar edince de eşlik ettim. Beraber kadının yanına gittik" diye konuştu.