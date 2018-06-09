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Sevgilisi Rita Ora'nın önce ayağını emdi sonra da...

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.06.2018 12:58 | Son Güncelleme

Havuz kenarında güneşin tadını çıkaran Rita Ora, sevgilisi Andrew Watt'ın ilginç sevgi gösterisiyle keyifli dakikalar geçirdi.

Sevgilisinin ilgisini üzerine çekmek için her yolu deneyen Andrew Watt, Rita Ora'nın ayağını emdi.

Andrew Watt sevgilisi Rita Ora'nın ayağını emdi

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Sevgilisinin ilgisini üzerine çekmek için her yolu deneyen Andrew Watt, Rita Ora'nın ayağını emdi.

Sevgilisinin ilgisini üzerine çekmek için her yolu deneyen Andrew Watt, Rita Ora'nın ayağını emdi.
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Rita Ora, şezlongunda kitap okurken sevgilisi ayağını emdi.

Rita Ora, şezlongunda kitap okurken sevgilisi ayağını emdi.
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Fakat Rita Ora sevgilisiyle ilgilenme niyetinde değildi.

Fakat Rita Ora sevgilisiyle ilgilenme niyetinde değildi.
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Ünlü şarkıcı, sevgilisinin ilgisine karşılık vermek yerine kitabıyla ilgilenmeyi tercih etti.

Ünlü şarkıcı, sevgilisinin ilgisine karşılık vermek yerine kitabıyla ilgilenmeyi tercih etti.
Romantik Toskana gezisinde ortaya çıkan bu ilginç görüntüler objektiflere saniye saniye yansıdı.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Rita Ora, Instagram hesabından tatil fotoğrafları paylaşmayı da ihmal etmedi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Rita Ora, Instagram hesabından tatil fotoğrafları paylaşmayı da ihmal etmedi.
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rita ora Andrew Watt

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