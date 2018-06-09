Sevgilisi Rita Ora'nın önce ayağını emdi sonra da...

Sevgilisinin ilgisini üzerine çekmek için her yolu deneyen Andrew Watt, Rita Ora'nın ayağını emdi.
Andrew Watt sevgilisi Rita Ora'nın ayağını emdi
1 / 11
Sevgilisinin ilgisini üzerine çekmek için her yolu deneyen Andrew Watt, Rita Ora'nın ayağını emdi.
2 / 11
Rita Ora, şezlongunda kitap okurken sevgilisi ayağını emdi.
3 / 11
Fakat Rita Ora sevgilisiyle ilgilenme niyetinde değildi.
4 / 11
Ünlü şarkıcı, sevgilisinin ilgisine karşılık vermek yerine kitabıyla ilgilenmeyi tercih etti.
Romantik Toskana gezisinde ortaya çıkan bu ilginç görüntüler objektiflere saniye saniye yansıdı.
5 / 11
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Rita Ora, Instagram hesabından tatil fotoğrafları paylaşmayı da ihmal etmedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum