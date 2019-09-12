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Sevgilisi tarafından kılıçla öldürülmüştü! Flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 11:31 | Son Güncelleme

İzmir'de üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü’yü kılıçla öldüren Günhan Öztürk'ün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile yargılandığı davada, hayatını kaybeden Tütüncü'nün cep telefonunun incelenerek rapor hazırlanmasına karar verildi.

Sevgilisi tarafından kılıçla öldürülmüştü! Flaş gelişme

İzmir'in Bornova ilçesinde, üniversite öğrencisi kız arkadaşı Zülal Tütüncü’yü (21) kılıçla öldüren Günhan Öztürk’ün (27) ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Günhan Öztürk, öldürülen Zülal Tütüncü’nün annesi Bedriye ve babası İsmail Tütüncü ile tarafların avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan katıldı.

Mahkeme heyeti, sanığın olay tarihinde kullandığı cep telefonu hakkında hazırlanan raporun mahkemeye ulaştığını belirtti. Tütüncü ailesinin avukatı ve bakanlık avukatı Tezcan, raporu incelemek için ek süre talebinde bulundu. Sanık avukatı ise sadece müvekkilinin telefonunun incelenmesinin davanın seyri adına eksiklik olduğunu ifade etti. Sanık avukatı maktulün cep telefonunun da incelenmesini istedi.

İddia makamı, sanığın tutukluluk halinin devamına, raporun incelenmesi için ek süre verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, savcının mütalaasını kabul ederek, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanığın cep telefonu için hazırlanan raporun incelenmesi için ek süre verilmesine ve maktulün cep telefonunun da incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Bornova'nın İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi'ndeki bir evde 18 Aralık 2017'de meydana gelen olayda, özel bir üniversitede Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünde okuyan Günhan Öztürk ile Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü, bir barda eğlendi. İkili daha sonra Günhan Öztürk'ün evine gitti. Günhan Öztürk, evde babasına ait kılıcı genç kızın boynuna ve omzuna sapladı. Zülal Tütüncü olay yerinde yaşamını yitirirken, polisi arayan Öztürk teslim oldu. İfadesinde suçunu itiraf eden, ancak nedeni konusunda bilgi vermeyen Öztürk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Günhan Öztürk hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

(İHA)

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