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Sevgilisi tarafından öldürülen kadın defnedildi

18.02.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ayrıldığı için eşyalarını almaya gittiği evde sevgilisi tarafından silahla başından vurularak öldürülen 36 yaşındaki kadın, İzmit’te toprağa verildi.Olay, 15 Şubat akşamı saat 19.30 sıralarında Gölcük Şehitler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan toplu konutlarda meydana geldi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ayrıldığı için eşyalarını almaya gittiği evde sevgilisi tarafından silahla başından vurularak öldürülen 36 yaşındaki kadın, İzmit’te toprağa verildi.
Olay, 15 Şubat akşamı saat 19.30 sıralarında Gölcük Şehitler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan toplu konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacer Çetin (36) adlı kadın, 4 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi Halim E.’den ayrılmaya karar verdi. Kararın ardından ablası ve yakınları ile birlikte bir kamyon kiralayan Çetin, eşyalarını almak için Halim E.’nin Gölcük’teki evine gitti. Eşyaların yüklendiği sırada Halim E., yanlız kaldığı Çetin’i başından silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Halim E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Çetin’in cenazesi ise morga kaldırıldı.
Hastanedeki işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen Hacer Çetin’in cenazesi İzmit Akmeşe Mahallesi’nde bulunan mezarlığa defnedildi.

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