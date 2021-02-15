HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sevgilisi tarafından öldürülen kadının ablası cinayeti önlemek için namluya sarıldı

Sevgilisi tarafından öldürülen kadının ablası cinayeti önlemek için namluya sarıldı

15.02.2021 23:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ayrıldığı için eşyalarını almaya gittiği evde sevgilisi tarafından silahla başından vurularak öldürülen kadının cesedi morga kaldırıldı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ayrıldığı için eşyalarını almaya gittiği evde sevgilisi tarafından silahla başından vurularak öldürülen kadının cesedi morga kaldırıldı. Ölen kadının ablasının ise cinayeti işleyen şahsın silahına sarılarak ateş etmesini engelleme çalıştığı öğrenildi.
Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Gölcük Şehitler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan toplu konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve eşinden ayrılmak üzere olan Halim E., kendisi gibi evli ve ayrılmak üzere olan Hacer Ç. ile dost hayatı yaşamaya başladı. 4 yıldır birlikte olan ikiliden Hacer Ç., anlaşmazlık üzerine Halim E.’’den ayrılmak istedi. Sakarya’dan ablası ve yakınlarını alarak Gölcük’teki eve eşyalarını almaya gelen Hacer Ç., son eşyalarının yüklenmesi sırasında Halim E. ile kısa bir süre yalnız kaldı. Bu sırada çıkan tartışmada Halim E., 4-5 el ateş ederek Hacer Ç.’yi öldürdükten sonra eşya taşıyan yakınlarına ateş etti. Eşya taşıyan Hacer Ç.’nin ablası ve yakınları hızla binadan kaçarak kendilerini dışarı attı. Halim E. ise silahı ile kendisini eve kilitledi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sonucu Halim E.’yi teslim olması için ikna etmeyi başardı. Silahı ile birlikte polise teslim olan şahıs gözaltına alındı.

“Kurtaramadım” diye feryat etti
Polis korumasında binadan çıkarılarak ekip aracına alınan Halim E. binadan çıkarıldığı sırada ölen Hacer Ç.’nin ablası sinir krizi geçirdi. “Kurtaramadım” diyerek feryat eden ablayı yakınları sakinleştirdi. Polis ekipleri Halim E.’yi gözaltına alarak polis merkezine götürürken, Hacer Ç.’nin cansız bedeni polis ve savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Yakınının yardım ricası üzerine eşya taşımaya geldiklerini ve son anda ölümden kurtulduklarını anlatan Uğur D., “Dost hayatı yaşıyorlardı. Ayrılırken, eşyalarını alırken biz aşağıdayken vurmuş. Biz koşarak merdivenlerden yukarı çıktık ne oluyor diye. ‘Gelin gelin’ dedi. Bize de sıktı merdiven boşluğundan. Bir kaçtık aşağıya, bir daha da yukarı çıkamadık” dedi.

Kız kardeşini öldürmesin diye namluya sarıldı
Öte yandan cinayet anında Hacer Ç.’nin ablasının Halim E.’nin silahını doğrulttuğunu görerek ateş etmemesi için namluya sarıldığı ancak Halim E.’nin itmesi sonucu bina boşluğuna düştüğü, düştükten sonra şahsın Hacer Ç.’ye ateş ederek öldürdüğü öğrenildi. Bina önünde gözyaşı döken acılı abla, “Bırak eşyaları almaya gitmeyelim, ben sana alırım eşyalarını’ dedim. Dinlemedi” diyerek feryat etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü
MSB: ABD Gara'da katliamdan PKK'yı sorumlu tutmuşturMSB: ABD Gara'da katliamdan PKK'yı sorumlu tutmuştur
16 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 16?16 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 16?
1/

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

MİT'ten operasyon! Özbekistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiler

MİT'ten operasyon! Özbekistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiler

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Karar çıktı...

22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Karar çıktı...

Son Dakika: 15 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 15 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Son Dakika: Bakan Koca illere göre vaka sayısını açıkladı

Son Dakika: Bakan Koca illere göre vaka sayısını açıkladı

Balıkesir merkezli 38 ildeki FETÖ operasyonunda 29 tutuklama

38 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: ABD, Gara'daki katliamdan terör örgütü PKK'yı sorumlu tutmuştur

MSB: ABD Gara'da katliamdan PKK'yı sorumlu tutmuştur

Zonguldak'ta eşi tarafından darp edilen kadın hastanelik oldu

Eşi tarafından darp edilen kadın hastanelik oldu

El Bab’a roketli saldırı: 1 ölü

El Bab’a roketli saldırı: 1 ölü

Kocaeli'de dehşete düşüren olay! Öldürdüğü sevgilisinin cesedini rehin aldı

Öldürdüğü sevgilisinin cesedini rehin aldı! Dehşete düşüren olay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.