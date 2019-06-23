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Sevgilisi tarafından yakılan kadın ile sanığın HTS kayıtları incelenecek

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 09:13 | Son Güncelleme

Bursa’da aralarında gönül ilişkisi bulunan kadını benzin dökerek yakan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sevgilisi tarafından yakılan kadın ile sanığın HTS kayıtları incelenecek

Bursa’da aralarında gönül ilişkisi bulunan kadını benzin dökerek yakan sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık ile ölen kadın arasındaki HTS kayıtları incelenecek.
Geçen yıl eylül aynda Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Ümit Varol (31), gönül ilişkisi olan ve kendisinden ayrılmak isteyen Şengül Vatansever’i aracıyla seyir halindeyken ateşe vererek yolun ortasına attı. Vatansever hayatını kaybederken, kaçarken kaza yaparak yaralanan Varol hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak tutuklandı.
Hakkında canavarca hisle kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Varol’un 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. ilk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan sanık, 2 çocuk annesi Şengül Vatansever ile aralarında 2 yıl gönül ilişkisi olduğunu, genç kadının ailesinin evliliklerine karşı çıktığını ve bu yüzden tartıştıklarını belirterek, "Kendisiyle gece boyu telefonla görüştük. Sabaha karşı Kütahya’dan Bursa’ya geldim. Buluşup, arabaya aldım. Yarım saat sohbet ettik. Ailesinin evlenmemizi istememesinden dolayı sinirlendim. Köyde yaşadığım ve gazla çalışan arabam ile yollarda kaldığım için 2,5 litre benzini bagajımda bulunduruyordum. Arabadan indik. Benzini kollarıma döküp yere bıraktım. Şengül de alıp üzerine döktü. Kendime zarar vermek için kollarıma döktüğüm benzini çakmakla ateşe verdim. Kolum aleve alınca, Şengül de alev aldı. Alevleri söndürüp, yeniden araca bindik. Bu sırada kardeşiyle telefonla görüşüyordu. Daha sonra araçtan inmek için durmamı istedi ve indi. Ben aracımı kaldırıma çarptım. Sonra kimin çağırdığını bilmediğim ambulans gelip, beni hastaneye götürdü. Maksadım, benzini üzerime döküp kendimi öldürmekti. İkimiz birlikte yandık" dedi.
Mahkeme heyeti, şahitlerin dinlenmesinin ardından ikili arasında geçen HTS kayıtlarının incelenmesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Sevgilisi tarafından yakılan kadın ile sanığın HTS kayıtları incelenecek

Sevgilisi tarafından yakılan kadın ile sanığın HTS kayıtları incelenecek

Sevgilisi tarafından yakılan kadın ile sanığın HTS kayıtları incelenecek

Sevgilisi tarafından yakılan kadın ile sanığın HTS kayıtları incelenecek

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