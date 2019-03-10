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Sevgilisi terk edince jiletle kendisine zarar verdi, ardından intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2019 18:06 | Son Güncelleme

KONYA'da sevgilisi terk edince jiletle kendisine zarar veren Alican A.

Sevgilisi terk edince jiletle kendisine zarar verdi, ardından intihara kalkıştı

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA (DHA)- KONYA'da sevgilisi terk edince jiletle kendisine zarar veren Alican A. (32), tedavi olduğu hastanenin karşısındaki 7 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Çatıdan aşağıya kiremit fırlatan Alican A., polis tarafından sevgilisiyle telefonda konuşturularak ikna edildi.
Olay, saat 15.30 sıralarında Selçuk ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi'nde meydana geldi. Iğdır'dan bir hafta önce Konya'ya gelen Alican A., Sedirler Mahallesi'nde sokak ortasında sevgilisinin kendisini terk ettiğini ileri sürerek, soyunup yarı çıplak şekilde elindeki jiletle vücuduna zarar verdi. Kanlar içinde kalan Alican A., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis tarafından ikna edilerek ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Alican A., tedavisinin ardından vücudunda sargı bezleriyle hastanenin karşısındaki 7 katlı apartmanın çatısına çıktı. Kendisini izleyenlere bağırarak kiremit fırlatan Alican A. intihara kalkıştı. Alican A.’nın fırlattığı kiremitlerden birkaçı apartman sakinlerinden birinin park halindeki otomobiline düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye, Alican'ın atlama ihtimaline karşın binanın altında şişme yatak açtı, polis de ikna etmek için çalışma başlattı.
MERAKLI KALABALIK CEP TELEFONU İLE OLAYI GÖRÜNTÜLEDİ
Bu sırada hastanenin acil servisi önündeki kalabalık olayı meraklı bakışlarla izledi. Bazıları ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yoldan geçen sürücüyle yanındaki arkadaşının araç içinde intihara kalkışan Alican A.'yı cep telefonu kamerasına kaydetmesi dikkat çekti.
APARTMAN SAKİNLERİ SALDIRMAK İSTEDİ
Alican A. polise, sevgilisinin köpeğini, cep telefonu ve kimlik kartlarını alıp kendisini terk ettiğini söyledi. Bunun üzerine polis, Alican A.'nın Ebru adındaki sevgilisiyle telefonda görüşmesini sağladı. Alican A., sevgilisiyle görüştükten sonra eylemine son verdi. Aşağı indirilen Alican A.'ya apartman sakinleri tepki göstererek saldırmak istedi. Polisin müdahalesiyle Alican A. ambulansa bindirilip yeniden hastaneye kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Sevgilisi terk edince jiletle kendisine zarar verdi, ardından intihara kalkıştıSevgilisi terk edince jiletle kendisine zarar verdi, ardından intihara kalkıştıSevgilisi terk edince jiletle kendisine zarar verdi, ardından intihara kalkıştıSevgilisi terk edince jiletle kendisine zarar verdi, ardından intihara kalkıştı

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