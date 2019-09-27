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Sevgilisin öldürdüğü Hülya, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 20:35 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşı Münür Yavuz tarafından evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürülen Hülya Üstün (43), son yolculuğuna uğurlandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL-Bursa, (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşı Münür Yavuz tarafından evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürülen Hülya Üstün (43), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesinde Münür Yavuz ile Hülya Üstün arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Münür Yavuz, yanında getirdiği bıçağı Hülya Üstün'ün bacağına sapladı.

Saldırgan kaçarken, yaralı, komşuları tarafından çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kaçan şüpheli İnegöl’ün kırsal Erikli Mahalesindeki bağ evinde jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Bıçaklanan kadın ise tedavi gördüğü hastanede 24 saat sonra hayatını kaybetti.

Adliyeye sevk edilen katil zanlısı Münür Yavuz, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Hülya Üstün için kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazından sonra mezarlık önünde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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