HABER

Sevgilisinde ayrıldığı için intihar etmeye çalışan genci müzakereci polis kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 11:32 | Son Güncelleme

Bursa’da bir kişi kendisinden ayrılan sevgilisi ile barışmak için köprüye çıktı.

Bursa’da bir kişi kendisinden ayrılan sevgilisi ile barışmak için köprüye çıktı. Olay yerine gelen müzakereci polis şahsı ikan edince vatandaşlar durumu alkışlayarak kutladı.
Olay merkez Yıldırım İlçesi Yüksek İhtisas Kavşağı’nda meydana geldi.
Alınan bilgiye göre akşam saatlerinde sevgilisi ile tartışıp ayrılan Harun K. sevgilisi ile tekrar barışmak için köprüye çıktı. Harun K.yı korkulukların üzerinde gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek Bursa- Ankara karayolunu trafiğe kapatıp merdivenli aracı kurdu. Harun K.’nın atlama ihtimaline karşılık da ekipler hava yastığını kurdu. Bu arada Harun K.’yı polisler çatıda ikna etmeye çalıştı.
1 saatin sonunda ikna olmayan Harun K. olay yerine müzakereci polisin gelmesi ile birlikte köprüden indi. Olayı izleyen vatandaşlar durumu alkışlayarak kutladı. Köprüden indirilen Harun K. olay yerinde sağlık kontrolünün ardından ifade vermek üzere karakola götürüldü.

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Mağaza tadilatında çalışan genç işçi yüksekten düşerek yaralandıMağaza tadilatında çalışan genç işçi yüksekten düşerek yaralandı
Gizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı: Bana ‘Robin Hood’ deyinGizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı: Bana ‘Robin Hood’ deyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

Yüzde 20 zam geldi !

Yüzde 20 zam geldi !

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Ünlü yazar Seray Şahiner'den eşine son veda

Ünlü yazar Seray Şahiner'den eşine son veda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bağcılar’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Bağcılar’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Bursa'da uyuşturucu operasyonu! Şüpheliler adliyeye getirildi

Adliyeye böyle getirildiler

Son dakika: Kendisine para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

En çok ağaç dikme rekoru Guinness tarafından onaylandı

En çok ağaç dikme rekoru Guinness tarafından onaylandı

Erdoğan imzaladı! Barış Saylak Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı (Barış Saylak kimdir?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Fatih'te kamyonetin ezdiği kadın hayatını kaybetti

Herkes oraya koştu! Acı olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.