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Sevgilisinden ayrılan genç kendisini 3’üncü kattan attı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 10:37 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta sevgilisinden ayrılıp bunalıma giren 21 yaşındaki genç, kendisini 3.

Sevgilisinden ayrılan genç kendisini 3’üncü kattan attı

Esenyurt’ta sevgilisinden ayrılıp bunalıma giren 21 yaşındaki genç, kendisini 3. kattaki evinin balkonundan boşluğa bıraktı. Durumu ağır olan genç, hastaneye kaldırıldı.
Olay, sabah 07.30 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil Kıyıcı (21), uzun süredir beraber olduğu sevgilisiyle bir süre önce ayrıldı. Ayrılığı kabul edemeyen genç depresyona girdi. Bir süre kendini dış dünyaya kapatan genç, bugün sabah saatlerinde yaşadığı evin balkonundan kendini attı. 3’üncü kattan aşağıya atlayan genci ilk olarak komşuları fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptılar. Yapılan kontrollerin ardından durumu ağır olan Halil Kıyıcı, Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Sevgilisinden ayrılan genç kendisini 3’üncü kattan attı

Sevgilisinden ayrılan genç kendisini 3’üncü kattan attı

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