Sevgilisinden ayrıldı, üst geçitte intihara kalkıştı

Olay, akşam saatlerinde D-100 yolu üzerindeki Mimar Sinan Köprüsü'nde meydana geldi. Sevgilisinden ayrıldığı ileri sürülen A.M.C., üst geçidin korkuluklarını aşarak köprünün çelik ayaklarına çıktı. A.M.C.'nin atlama ihtimaline karşın o sırada güzergahta bulunan bir halk otobüsü üst geçidin altında bekletildi.

POLİS EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Yaklaşık 10 dakika boyunca üst geçidin ayaklarında bekleyen A.M.C.'yi atlayacağı sırada bir kişi montundan tutarak son anda kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan A.M.C. ardından polis ekiplerine teslim edildi.

A.M.C., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

