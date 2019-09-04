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Sevgilisinden ayrılınca intihara kalkışan kadını polis ikna etti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 18:01 | Son Güncelleme

 KAYSERİ'de sevgilisinden ayrılınca bunalıma girerek işhanının 5'inci katında pencereye çıkıp, intihara kalkışan Ş.D.

Sevgilisinden ayrılınca intihara kalkışan kadını polis ikna etti

Yasin DALKILIÇ- İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de sevgilisinden ayrılınca bunalıma girerek işhanının 5'inci katında pencereye çıkıp, intihara kalkışan Ş.D. (28) adlı kadın, 1 saat süren çalışma ile ikna edildi.
Ş.D., saat 16.30 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan, Adem Çilsal İşhanı'nın 5'inci katındaki aydınlatma penceresine çıkarak intihara kalkıştı. Pencereden sarkan kadını görenler polis, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, Ş.D.'yi ikna etmeye çalıştı. Ş.D., sevgilisinden ayrıldığını söyleyerek, onun gelmesini istedi. Ş.D., 5'inci katın penceresinden sarkıp, 4'üncü katın penceresine atladı. Bu sırada çevrede toplananlar, cep telefonları ile kadını görüntülemeye çalıştı. Bazı kişiler de sosyal medyada canlı yayın yaptı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma ile ikna edilen Ş.D., pencereden içeriye çekildi. Kadın, kontrol için hastaneye götürülürken, soruşturma başlatıldı.

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Sevgilisinden ayrılınca intihara kalkışan kadını polis ikna ettiSevgilisinden ayrılınca intihara kalkışan kadını polis ikna ettiSevgilisinden ayrılınca intihara kalkışan kadını polis ikna ettiSevgilisinden ayrılınca intihara kalkışan kadını polis ikna etti

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