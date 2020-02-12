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  4. Sevgilisinden haber alamayan kadın vahşetle karşılaştı! Beyoğlu'nda korkunç olay!

Sevgilisinden haber alamayan kadın vahşetle karşılaştı! Beyoğlu'nda korkunç olay!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 00:41 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda sevgilisinin evine giden bir kadın, tüfekle vurulmuş yüzüstü yatan bir ceset görünce, korku içinde polise gitti. Polis cesedin başka birine ait olduğunu belirlerken, kadının sevgilisi olayın şüphelisi olarak yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Firuzağa Mahallesi Palaska Sokak içerisinde bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre, Y.Ö. isimli sevgilisinden haber alamayan genç kadın, merak içinde Palaska Sokak içerisindeki 4 katlı binanın son katındaki sevgilisinin evine gitti. Kapıyı açarak içeriye giren kadın, yerde tüfekle vurulmuş yüzüstü yatan bir ceset görünce sevgilisi Y.Ö. sanarak korkuyla evden çıkıp polise aradı.

SEVGİLİSİ SANDIĞI CESET BAŞKASININ ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Y.Ö.’nün evine girerek incelemelerde bulundu. Eve giren polisler yerde yüzüstü yatan ve yanında tüfek bulunan cesedi görünce, önlem alarak evin çevresinden vatandaşları uzaklaştırdı. Cesedi çeviren polis ekipleri cesedin genç kadının sevgilisi Y.Ö.’ye değil, Mehmet Burak O. isimli birine ait olduğunu belirledi.

SEVGİLİSİ KATİL ZANLISI OLARAK YAKALANDI

Cesedin başkasına ait olduğunu belirleyen polis ekipleri, olaya ilişkin genç kadının ifadesine başvurdu. Ev içerisinde incelemelerde bulunan ekipler, cinayeti Y.Ö.’nün işlediğini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Y.Ö. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan genç kadınında polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından cenaze morga kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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istanbul cinayet

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