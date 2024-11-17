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  4. Sevgilisinden şüphelenilmişti... Sır perdesi aralandı! Hemşire kadının ölüm nedeni belli oldu

Sevgilisinden şüphelenilmişti... Sır perdesi aralandı! Hemşire kadının ölüm nedeni belli oldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
17.11.2024 15:10
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Hemşire kadına ne olduğu merak konusuyken gerçekler ortaya çıktı. Tekirdağ'da özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Begüm Tonguz, evinde ölü bulunmuştu. Olay üzerine polis ekipleri hemşire kadının sevgilisini gözaltına almıştı. Genç kadının ölüm nedeni ortaya çıktı.

Sevgilisinden şüphelenilmişti... Sır perdesi aralandı! Hemşire kadının ölüm nedeni belli oldu

Dün öğle saatlerinde Tekirdağ'ın Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayın sır perdesi aralandı. Çerkezköy ilçesindeki özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Begüm Tonguz, evde rahatsızlandı.

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SAĞLIK EKİPLERİ CANSIZ BEDENİNİ BULDU

İhbarla adrese giden polis ve sağlık ekipleri, hemşireyi yalnız yaşadığı evinde ölü buldu. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Tonguz'un cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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SEVGİLİSİNDEN ŞÜPHELENİLMİŞTİ

Olayın ardından Begüm Tonguz ile sevgilisi O.T, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, sorgusunda çelişkili ifadeler kullandığı iddia edilen şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirilmişti.

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GERÇEKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Begüm Tonguz'un rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulunduğu, ekiplerin kendisine rahat ulaşabilmesi için de kapıyı açık bıraktığı belirtildi. Adrese ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde Tonguz’un yaşamını yitirdiğinin tespit edildiği bildirildi.

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SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Begüm Tonguz'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından alınarak, Keşan’a getirildi. Yörüker Camisi’ndeki cenaze namazında, baba Tahsin Tonguz ve akrabaları taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, Begüm Tonguz'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Adnan Vural, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Tonguz'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Keşan Asri Mezarlık’ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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(DHA) (İHA)

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