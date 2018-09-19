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Sevgilisine 19 otomobille evlilik teklif etti 

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 21:02 | Son Güncelleme

İZMİR'de bir otomobil kulubü üyesi 30 yaşındaki Kadir Can, 19 otomobilin camına tek tek harflerle 'Benimle evlenir misin' yazarak 3 yıldır sevgilisi olan Fatoş Korkmaz'a (25) evlenme teklif etti.

Sevgilisine 19 otomobille evlilik teklif etti 

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de bir otomobil kulubü üyesi 30 yaşındaki Kadir Can, 19 otomobilin camına tek tek harflerle 'Benimle evlenir misin' yazarak 3 yıldır sevgilisi olan Fatoş Korkmaz'a (25) evlenme teklif etti. Evlilik teklifine 'Evet' diyen Korkmaz, "Çok şaşkınım hiç beklemiyordum. Onu çok seviyorum ve evet diyorum" dedi.
İzmir Fiat Linea 35 Kulübü üyesi Kadir Can, kulüp arkadaşlarının da katılımıyla 3 yıldır sevgilisi olan ve aynı zamanda çocukluk arkadaşı Fatoş Korkmaz'a, Meles Deltası'nda evlenme teklif etti. Çiftten önce Meles Deltası otoparkına gelen otomobil kulübü üyesi yaklaşık 25 kişi, 19 otomobilin camına tek tek harflerle 'Benimle evlenir misin' yazdı. Çift otoparka girdikten sonra havai fişek gösterisi eşliğinde otomobillerinden indi. Park halindeki otomobillerin camındaki 'Benimle evlenir misin' yazısını okuyan Korkmaz, sevgilisi Kadir Can'a dönerek 'evet' diye bağırdı. Bu sırada tekrar diz çökerek aynı teklifi yapan Can, Korkmaz'ın parmağına yüzüğü taktı.
Teklifin ardından şaşkına dönen Fatoş Korkmaz, "Şuan ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok şaşkınım böyle bir teklifi şuan hiç beklemiyordum. Onu çok seviyorum ve evet diyorum" dedi.

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Sevgilisine 19 otomobille evlilik teklif etti Sevgilisine 19 otomobille evlilik teklif etti Sevgilisine 19 otomobille evlilik teklif etti Sevgilisine 19 otomobille evlilik teklif etti

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