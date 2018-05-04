MAGAZİN

Sevgilisine basıldığı evden taşındı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.05.2018 16:58 | Son Güncelleme

Futbolcu Alper Potuk, eski sevgilisi Tuvana Türkay'ın kendisini bastığı evinden taşındı. İddialara göre, Alper Potuk'un hareketli yaşantısından komşuları rahatsız oldu

Sevgilisine basıldığı evden taşındı

Fenerbahçeli Alper Potuk, Tuvana Türkay'ın kendisini bir erkek ve iki kadınla partide yakalayıp terk etmesiyle gündeme gelen Bağdat Caddesi'ndeki evinden taşındı. İddialara göre, yıldız futbolcunun hareketli yaşantısı ve verdiği partilerden komşuları rahatsız oldu.

TUVANA TÜRKAY GEÇMİŞE SÜNGER ÇEKTİ

Öte yandan, Alper Potuk'tan ayrılan oyuncu Tuvana Türkay, geçmişe sünger çekti. Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'u evde iki kadınla parti yaparken yakaladığı gerekçesiyle ayrılık kararı aldığı iddia edilen Tuvana Türkay, eski sevgilisinin hediyelerini geri gönderdi.

Tuvana Türkay'ın iade ettiği hediyeler arasında 25 bin TL değerindeki Pomeranian cinsi köpek de vardı

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Anahtar Kelimeler:
Alper Potuk Tuvana Türkay

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