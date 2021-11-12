Sevgilisine cinsel içerikli mesaj gönderen kişiyi döverek öldürmüştü! Kan donduran vahşette yeni gelişme

Olay, geçen yıl 4 Kasım günü, Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi 5'inci Sevimli Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Güreşçi, sevgilisi Alaattin Oruç'a, İrfan Aksoy'un kendisine sosyal medya üzerinden cinsel içerikli görüntü ve mesajlar attığını söyledi. Plan yapan sevgililerden Ayşe Güreşçi, İrfan Aksoy'u evine davet etti. Aksoy'un eve gelince Alaattin Oruç, saklandığı tuvaletten çıktı. Oruç, Aksoy'a saldırıp elindeki oklava ile başına vurdu. Aksoy, 2,5 saat boyunca Oruç tarafından dövüldü. Ayşe Güreşçi'nin haber verdiği eski eltisi Medine Ş. ile ev sahibi U.Y. ve Alaattin Oruç'un arkadaşı C.K. eve geldi. Aksoy'un üzerindeki kanlı pantolon ve gömleği, ev sahibi U.Y.'nin evinden getirdiği temiz elbiseler ile değiştirildi. Bir süre sonra Aksoy baygınlık geçirince, Ayşe Güreşçi sağlık ekiplerine haber verdi. Güreşçi, gelen sağlık ekibine Aksoy'un merdivenden düştüğünü söyledi. Hastaneye kaldırılan İrfan Aksoy, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan 5 şüpheliden Alaattin Oruç ile Ayşe Güreşçi, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Savcılık soruşturması sonrası tutuklu sanıklar hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ile 'cebir, tehdit veya hile kullanarak hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından, tutuksuz yargılanan C.K., U.Y. ve Medine Ş. için ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından dava açıldı.

Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunma yapan Ayşe Güreşçi, olay tarihinden önce İrfan Aksoy'un sosyal medya hesabından kendisine cinsel içerikli görüntüler gönderdiğini belirterek, "Bu durumu sevgilim Alaattin Oruç'a anlattım. Alaattin, İrfan'ı eve çağırmamı istedi ve bu videoların hesabını soracağını söyledi. Ben de İrfan'ı evime davet ettim. Alaattin evde bekledi. İrfan eve geldikten sonra oklavayla kafasına vurarak dövdü. Öldürme niyetimiz yoktu. Sadece korkutmak istedik. Ancak, Alaattin beni dinlemedi. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Alaattin Oruç ise savunmasında, sevgilisine gelen cinsel içerikli görüntülerden haberi olduğunu ancak olay günü Aksoy'un eve geleceğinden haberi olmadığını söyleyerek, "Eve gelen İrfan Aksoy'u bu sebeple darbettim. Bir süre sonra fenalaşması üzerine ambulansa haber verdik. Ambulans görevlileri geldiğinde Ayşe onlara, 'Bu adam bana mutfak işi yapmaya gelmişti, merdivenden düştü' dedi. Ambulans görevlisi beni sorduğunda ise 'Bu adam yoldan geçiyordu, yardım için çağırdım' dedi. Amacım öldürmek değildi. Korkutmak istedim, çok pişmanım" diye konuştu.

Tutuksuz sanıkların yöneltilen suçlamaları kabul etmediği duruşma sonunda mahkeme heyeti, 'kasten adam öldürmek' ve 'hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından, haksız tahrik ve sanıkların iyi halini dikkate alarak, Alaattin Oruç'u ömür boyu hapis ve 8 yıl, Ayşe Güreşçi'yi ise her iki suçtan toplam 24 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, tutuksuz sanıklardan ikisinin beraatine hükmederken, Medine Ş.'ye, 'suçu bildirmemek' suçundan 5 ay hapis cezası verip hükmün geri bırakılmasını kararlaştırdı.

YENİDEN YARGILANACAKLAR

Sanık avukatlarının itirazını değerlendiren Bursa Bölge Adliyesi 1'inci Ceza Dairesi', sanıkların 'kasten öldürmek' suçundan yargılanıp, Ayşe Güreşçi'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması gerektiğini gerekçe göstererek verilen kararı bozdu. Oruç ile Güreşçi tekrar yargılanacak.

DHA

