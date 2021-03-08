HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sevgilisine “kapıyı sen açma” mesajı gönderip kurşun yağdırmış

Sevgilisine “kapıyı sen açma” mesajı gönderip kurşun yağdırmış

08.03.2021 13:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Ceyhan ilçesinde boşandığı ancak birlikte yaşadığı eşi Ömer Çelebi’yi sevgilisine tabancayla vurdurtan Gizem Yıldız ile Şıhmüslüm Kavut tutuklandı.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde boşandığı ancak birlikte yaşadığı eşi Ömer Çelebi’yi sevgilisine tabancayla vurdurtan Gizem Yıldız ile Şıhmüslüm Kavut tutuklandı. Şıhmüslüm Kavut’un sevgilisi Gizem Yıldız’a “Zili çalacağım kapıyı sen açma” diyerek mesaj attığı öğrenildi.
3 Mart Çarşamba günü Ceyhan ilçesi, Şahin Özbilen Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda, evinde oturan Ömer Çelebi (33), zilin çalması üzerine kapıyı açtı. Kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabanca ile ateş edilmesi sonucu yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Boşandığı ancak birlikte yaşadığı Gizem Yıldız (30) ve çocuğunun gözleri önünde vurulan Çelebi hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Gizem Yıldız’ı ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü. Suçunu itiraf eden Gizem Yıldız, bir süredir birlikte olduğu Şıhmüslüm Kavut’un (26) 2 yıl önce boşandıkları ancak birlikte yaşadıkları eşi Ömer Çelebi’yi vurduğunu söyledi. Bunun üzerine Şıhmüslüm Kavut da gözaltına alındı.
Ömer Çelebi’yi öldürmek için iki sevgilinin plan yaptıkları belirlendi. Şıhmüslüm Kavut’un sevgilisine “Saat 21.00 gibi geleceğim, kapıyı sen açma” mesajı attığı öğrenildi. Olayın gerçekleştiği sırada zilin çalması üzerine her zaman kapıya yönelen Gizem Yıldız, kapıyı Ömer Çelebi’nin açmasını istedi. Çelebi kapıyı açtığı an saldırgan tarafından tabancayla saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Gizem Yıldız azmettirici olmaktan, sevgilisi ise “Adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı.
Bu arada, Adana Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren Ömer Çelebi’nin hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktıHamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktı
Erkekler Günü ne zaman? 70’in üzerinde ülkede kutlanıyorErkekler Günü ne zaman? 70’in üzerinde ülkede kutlanıyor
Instagram yeni hesap açma işlemi nasıl yapılır? Instagram'a nasıl kayıt olunur?Instagram yeni hesap açma işlemi nasıl yapılır? Instagram'a nasıl kayıt olunur?

En Çok Okunan Haberler

Kadınlar Günü paylaşımı olay oldu! Sert tepki

Kadınlar Günü paylaşımı olay oldu! Sert tepki

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

Sağlık Bakanlığı temaslı takip algoritmasını güncelledi

Sağlık Bakanlığı temaslı takip algoritmasını güncelledi

Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

Sarı illerde kırmızı kural! Lokal kararlar alınabilecek

Sarı illerde kırmızı kural! Lokal kararlar alınabilecek

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

Bursa'da fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 18 yaralı

İşçileri taşıyan otobüs devrildi

İmamoğlu'ndan, İYİ Partililerin tepkisini çeken 'Kadınlar Günü' paylaşımıyla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan, tepki çeken tweet ile ilgili açıklama

Edirne’de flaş karar! Vakalar artınca, okullar tatil edildi

Flaş karar! Vakalar artınca, okullar tatil edildi

Erkekler Günü ne zaman? 70’in üzerinde ülkede kutlanıyor

Erkekler Günü ne zaman? 70’in üzerinde ülkede kutlanıyor

Son Dakika: AFAD duyurdu! Çorum'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Çorum'da korkutan deprem!

Son Dakika: Gazeteciler Müyesser Yıldız ve Zeki Dükel'e hapis cezası

Müyesser Yıldız ve Zeki Dükel'e hapis cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.