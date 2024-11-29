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  4. Sevgilisine kola ve patates fırlatıp darp etti... Garsonlarda ona tekme tokat daldı! Kadına şiddete meydan dayağı

Sevgilisine kola ve patates fırlatıp darp etti... Garsonlarda ona tekme tokat daldı! Kadına şiddete meydan dayağı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.11.2024 11:12
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Kokoreç yemeye giden çift kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Burak K. tartışma sırasında sevgilisi Elif K.’ya kola ve patates kızartması da fırlattı. Garsonlar olaya müdahale etti. Kadına şiddet uygulandığını gören garsonlar Burak K.'yı tekme tokat dövdü. Beyoğlu Asayiş Büro ekiplerinin gözaltına aldığı 3 garson adli kontrolle serbest kaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sevgilisine kola ve patates fırlatıp darp etti... Garsonlarda ona tekme tokat daldı! Kadına şiddete meydan dayağı

Taksim'de 24 Kasım günü Burak K. ve kız arkadaşı Elif K. kokoreç yemeğe gitti. Çift siparişlerini verip beklemeye başladı. Çift bir süre sonra kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı.

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Burak K.’nın cep telefonunu karıştıran Elif K. ardından yerine oturdu. O sırada da siparişler geldi ancak Elif K., Burak K. ile yeniden tartışmaya başladı. Bu duruma sinirlenen Burak K., Elif K.’ya tokat attı ardından da kola ve patates kızartması fırlattı.

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BEYOĞLU ASAYİŞ POLİS YAKALADI

Bunu gören iş yerindeki garsonlar Tekin İ. (27), Adem İ. (33) ve Hüseyin K. (20) de Burak K.’yı tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı. Dakikalarca darbedilen Burak K. ardından işyerinden dışarıya atıldı.

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Yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından Burak K.’nın şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, şüpheli 3 garsonu yakaladı.

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SERBEST KALDILAR

Gözaltına alınan Tekin İ., Adem İ. ve Hüseyin K.’ya ifadesinin alınması sonrasında “kasten yaralamaö suçundan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan Elif K.’nın erkek arkadaşı Burak Y.’den şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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(DHA)

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Garson sevgili taksim
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