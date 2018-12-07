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Sevgilisine laf atıldığını ileri sürüp elinde tabanca ile bankayı bastı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 17:53 | Son Güncelleme

KONYA'da elinde kurusıkı tabanca ile banka şubesine giren Murat Y.

Sevgilisine laf atıldığını ileri sürüp elinde tabanca ile bankayı bastı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da elinde kurusıkı tabanca ile banka şubesine giren Murat Y. (40), "Sen benim kız arkadaşıma nasıl laf atarsın?" diyerek güvenlikçi Murat G.'ye saldırdı. Banka görevlileri tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edilen Murat Y., "Vurmayacaktım, korkutacaktım" dedi.
Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karakayış Caddesi üzerinde bulunan banka şubesinde meydana geldi. İddiaya göre yüzünü şapka ve kaşkol ile gizleyen Murat Y., "Sen benim kız arkadaşıma nasıl laf atarsın?" diyerek elinde kurusıkı tabanca ile bankaya girip, güvenlikçi Murat G.'nin üzerine yürüdü. Banka çalışanları tarafından etkisiz hale getirilen Murat Y., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Murat Y. 'nin üzerinden bir adette ekmek bıçağı bulundu. Murat Y., kendisini görüntüleyen basın mensuplarının neden elinde silahla bankaya girdin? Sorusu üzerine, "Vurmayacaktım, korkutacaktım" dedi. Polis şüpheli Murat Y. ve güvenlikçi Murat G.'yi ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Sevgilisine laf atıldığını ileri sürüp elinde tabanca ile bankayı bastıSevgilisine laf atıldığını ileri sürüp elinde tabanca ile bankayı bastıSevgilisine laf atıldığını ileri sürüp elinde tabanca ile bankayı bastıSevgilisine laf atıldığını ileri sürüp elinde tabanca ile bankayı bastı

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