HABER

Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 20:16 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’da 4 aydır gönül ilişkisi olduğu kadın S.Ç.’den müstehcen görüntüleri ailesine vermekle tehdit ederek şantajla 10 bin lira isteyen manav H.Ü.,  şikayet üzerine düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da 4 aydır gönül ilişkisi olduğu kadın S.Ç.’den müstehcen görüntüleri ailesine vermekle tehdit ederek şantajla 10 bin lira isteyen manav H.Ü., şikayet üzerine düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Kütahya’da manav H.Ü. ile S.Ç. adlı kadın 4 ay önce tanışarak gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Bir süre sonra iddiaya göre H.Ü., sevgilisi S.Ç.’nin kendisine cep telefonu uygulaması Whatsapp üzerinden gönderdiği müstehcen fotoğraf ve videoları ailesine göstermekle tehdit ederek şantaj yapıp 8-10 bin lira para vermesini istedi. Bunun üzerine S.Ç., Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri S.Ç.’ye seri numaraları alınmış paraları teslim ederek Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Laleli Cami bahçesinde buluşma ayarladı.
PARAYI ALINCA SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Şüpheli H.Ü. cami bahçesinde S.Ç.’den şantaj karşılığı istediği parayı aldığı esnada polisler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli H.Ü. sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Mersin'de Bir İlk: Bisiklet ÇalıştayıMersin'de Bir İlk: Bisiklet Çalıştayı
Çocukların yaktığı ateş evi yatağı tutuşturdu, anne yaralandıÇocukların yaktığı ateş evi yatağı tutuşturdu, anne yaralandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İrem Sak'tan Haluk Bilginer'e: Kaç gibi müsait ev?

İrem Sak'tan Haluk Bilginer'e: Kaç gibi müsait ev?

Kadın gardiyan mahkumla 'uygunsuz ilişki' yaşadı!

Kadın gardiyan mahkumla 'uygunsuz ilişki' yaşadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul ve Ankara uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul ve Ankara uyarısı

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Muharrem İnce'den Rahmi Turan ve Talat Atilla'ya suç duyurusu

Muharrem İnce'den Rahmi Turan ve Talat Atilla'ya suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Can pazarı! Köprüden düştü

Can pazarı! Köprüden düştü

Okuyucu Yorumları 1 yorum
sen kalk üç dört aylık tanıdığın elin manavına kasabına müstehcen görüntülerini yolla ondan sonrada neymiş beni tehtid edip para istedi diye şikayet et.. eskiden pantolon giyene kötü gözle bakarlardı şimdi kızların %80 ni kilotlu çorapla geziyor dışarda..geçen hafta önümde bi kız bi erkek yürüyor..gölgedeydik hiç farkında deyiim..aniden güneşe çıkınca kızın bırak iç çamaşırını heryeri meydana çıktı..utandım karşıya geçtim..şimdide bu kadın boş yere devletin polislerini meşgul ediyor..yazık ya..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Kritik toplantı 4 saat sürdü! İşte alınan kararlar

Son dakika: Mazıdağı, Savur ve Derik ilçelerinin HDP'li eski belediye başkanları tutuklandı

HDP'li eski belediye başkanları tutuklandı!

Muharrem İnce'nin işaret ettiği teknenin sahibi konuştu!

İnce'nin işaret ettiği teknenin sahibi konuştu!

3 gündür aranıyordu, nehirde cesedi bulundu

3 gündür aranıyordu! Acı haber geldi

Raya atlayan üniversiteli Didem, trenin çarpmasıyla öldü

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: PKK/YPG 17 kişiyi katletti

MSB duyurdu: PKK/YPG 17 kişiyi katletti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.