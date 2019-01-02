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Sevgilisine sinirlenen genç kızın intikamı acı oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 05:08 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta sevgilisine kızan genç kadın, birlikte yaşadığı evi ateşe verdi. Alevlerin yükselmesiyle duman etkilenen kadını, itfaiye ekipleri son anda kurtardı.

Sevgilisine sinirlenen genç kızın intikamı acı oldu!

Olay, gece yarısı Dulkadiroğlu İlçesi Trabzon Caddesi üzerinde yer alan Seyran Apartmanın 5. katında meydana geldi.

Alınan bilgilerle göre; Cadde üzerinde yürüyen vatandaşlar, apartmandan dumanlar çıktığı fark etmesiyle durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanı fark eden ekipler, zaman kaybı yaşanmaması için yan dairenin balkonundan içeri girdi. Yapılan ilk kontrolde içeride baygın halde bulunan kadın dışarı çıkarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olay yerinde hazır bekleyen 112 sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı.

SEVGİLİSİNE KIZDI EVİ YAKTI

Sağlık ekipleri tarafından müdahalesi sonrası kendine gelen 18 yaşındaki D.T, kendisini görüntüleyen İHA Muhabirine; “Bir cam kırılsın hapis cezası verir savcı. Kadına şiddete gelince hiçbir şey yapmazlar. İmam nikahlıyız diye. Gelsin bizi dövsün buralarda gezsin sırf biz imam nikahlıyız diye bir şey yapmıyorlar. Küfür etmek istemiyorum. Adalet yok, şans yok bir şey yok. Bak seyircilerde burada” diye konuştu.

EVİNİ YAKAN SEVGİLİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Necip Fazıl Şehir Hastanesinde kaldırılan D.T. sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken F.Ö. evini yakan sevgilisi D.T’den şikayetçi oldu.

Hastanede yapılan tedavisinin ardından emniyete götürülen D.T, alınan ilk ifadesinde; Aynı evde birlikte yaşadığı F.Ö. ile tartıştığını, tartışma sonrası eşinin evden gittiğini, ona sinirlendiği için evin kapısını kilitleyerek perdeyi çakmak ile yaktığını söyledi.

Polis, D.T hakkında genel güvenliği tehlikeye sokmak suçlamasıyla hakkında adli işlem başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş genç kadın kundaklama

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