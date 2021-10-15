HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sevgilisine sokak ortasında dehşeti yaşattı! Tekme ve yumruklarla dövdü

Sevgilisine sokak ortasında dehşeti yaşattı! Tekme ve yumruklarla dövdü

15.10.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de T.Y. (38), sokakta birlikte yürüdüğü sevgilisi B.G.’yi (35) aralarında çıkan tartışmada yumruk ve tekme atarak dövdü. Yere düşen kadın başını çarparak yaralanırken, T.Y. kadının şikayeti sonrası gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheli T.Y.’nin sevgilisini dövdüğü anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Sevgilisine sokak ortasında dehşeti yaşattı! Tekme ve yumruklarla dövdü

Olay, dün Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Sakarya-1 Caddesi üzerine meydana geldi. T.Y. sevgilisi B.G. ile sokakta yürürken aralarında tartışma çıktı. T.Y., omuz attıktan sonra genç kadını yumrukladı, tekme atarak yere düşürdü. Kadın başını kaldırıma çarparak yaralandı. T.Y., kadına yardımcı olmak isteyenlere de saldırdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

B.G.’nin şikayeti üzerine T.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi alınan T.Y. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yaşanan olay ise iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde birlikte yürüdükleri yolda T.Y.’nin sevgilisine omuz atıp, dövdükten sonra tekmeyle yere düşürdüğü görüldü.

Ankara’da benzinlikte dehşete düşüren olay! Önüne gelene bıçakla saldırdıAnkara’da benzinlikte dehşete düşüren olay! Önüne gelene bıçakla saldırdı

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Derya Yanık duyurdu: Başvurular e-Devlet'ten yapılacakBakan Derya Yanık duyurdu: Başvurular e-Devlet'ten yapılacak
Ülke alarmda! 'Vampir' firar ettiÜlke alarmda! 'Vampir' firar etti
Akılalmaz olay! Peynir tadarken hayatını kaybettiAkılalmaz olay! Peynir tadarken hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uyarı yapıldı! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Uyarı yapıldı! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

AK Parti'den flaş seçim adımı! Sistem değişebilir

AK Parti'den flaş seçim adımı! Sistem değişebilir

Kayıplara karışmıştı! Otel sahibinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayıplara karışmıştı! Otel sahibinin cansız bedenine ulaşıldı

Feci kazada acı haberler peş peşe geldi

Feci kazada acı haberler peş peşe geldi

Azerbaycan ile doğal gaz anlaşması!

Azerbaycan ile doğal gaz anlaşması!

Vergi Usulü Kanunu, TBMM'de kabul edildi

Vergi Usulü Kanunu, TBMM'de kabul edildi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

KKTC'de hükûmet istifa etti!

KKTC'de hükûmet istifa etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.