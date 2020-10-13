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  4. Sevgilisine sosyal medyadan "yazdı" diye kızlar saç saça birbirine girdi

Sevgilisine sosyal medyadan "yazdı" diye kızlar saç saça birbirine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 10:09 | Son Güncelleme

Bursa’da kentin ortasında karşı karşıya gelerek saç saça baş başa kavga eden 2 genç kızı, arkadaşları ve vatandaşlar ayırmakta zorluk çekti.

Bursa’da kentin ortasında karşı karşıya gelerek saç saça baş başa kavga eden 2 genç kızı, arkadaşları ve vatandaşlar ayırmakta zorluk çekti. Kavga eden 2 genç kız görenleri hayrete düşürdü. Kızların kentin ortasındaki kavgası, vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı AVM önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün cadde üzerinde gece saatlerinde H.E. ve E.C. karşı karşıya geldi. H.E., sevgilisine sosyal medyadan yazdığı için E.C. ile tartışmaya başladı. Birbirine hakaret eden kızlar sinirlerine hakim olamayarak cadde üzerinde tartışmaya devam etti. Saç saça, baş başa giren kızların kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kızlar birbirlerinin saçını çekerek kavgaya devam ederken, arkadaşları genç kızları ayırmakta güçlük çekti. Sokaktan geçen vatandaşlar ayırmak istese de başarılı olamadı. Kızlar bir süre sonra ayrılarak olay yerinden ayrılırken, yaşanan olaydan geriye ise cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler kaldı.

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