Sevgilisine yazdığı şiirleri kitapta topladı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de üniversite öğrencisi Mert Kapucu (18), sevgilisine yazdığı şiirleri kitaplaştırdı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi 1'inci sınıf öğrencisi Mert Kapucu, 1,5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Berna için bu süre içinde 134 şiir yazdı. Kapucu, yazdığı şiirler ile 'Aşk Olsun' adlı kitabını çıkardı. Kapucu, rüyalarında bile şiir yazdığını söyleyerek "Her aşk şiirinde olduğu gibi benim şiirlerimin arkasında da bir kadın var" dedi.

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