HABER

Sevgilisini 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 18:44 | Son Güncelleme

  AKSARAY'da, Afganistan uyruklu inşaat işçisi Hamidullah Amini (28), tartıştığı Afgan sevgilisi Şebnem Gaffur'u (32) vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, Afganistan uyruklu inşaat işçisi Hamidullah Amini (28), tartıştığı Afgan sevgilisi Şebnem Gaffur'u (32) vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Gaffur, hastanede tedaviye alınırken, Amini ise gözaltına alındı. Emniyette sorulan sorulara cevap vermeyen Amini'nin ifadesinin alınması için adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Olay, saat 02.30 sıralarında, Hamidiye Mahallesi Kalealtı Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Afganistan uyruklu inşaat işçisi Hamidullah Amini, birlikte yaşadığı Şebnem Gaffur ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Hamidullah Amini mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şebnem Gaffur'u 10 yerinden bıçakladı. Gaafur, kanlar içinde yere yığlııken, çığlıkları duyan mahalle sakinleri durum polise bildirildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gaffur ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gaffur'un durumunun ağır olduğu bildirildi.

Hamidullah Amini ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen Amini'nin tercüman aracılığıyla ifadesi alınmak istendiği ancak şüphelinin sorulan sorulara yanıt vermediği öğrenildi. Hamidullah Amini, ifadesinin Cumhuriyet Savcılığı'nda alınması için adliyeye sevk edildi. Evde yapılan incelemede ise Amini'nin olayda kullandığı bıçağın kırıldığını tespit etti.

Üniversite tercihi yapmadan önce size rehber olacak önerilerÜniversite tercihi yapmadan önce size rehber olacak öneriler
Çarptı kaçtı, kamera kaydettiÇarptı kaçtı, kamera kaydetti
Sel bölgesinde bulunan cesedin 7 yaşındaki Sanem’a ait olduğu belirlendiSel bölgesinde bulunan cesedin 7 yaşındaki Sanem’a ait olduğu belirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

'Acun'un tuzağına düştüm'

'Acun'un tuzağına düştüm'

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sel felaketi nedeniyle Düzce Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

İkinci bir duyuruya kadar denize girmek yasak!

Düzce'deki felaket anlarını anlattı! 50-60 kişi böyle kurtuldu

Düzce'deki felaket anlarını anlattı!

İzmir'de otomobil dereye düştü

İzmir'de otomobil dereye düştü

Aydın'da genç baba vahşice katledildi

Genç baba vahşice katledildi

Market sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attı

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.