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Sevgilisini beyzbol sopasıyla döven şahıs tutuklandı

29.03.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde sevgilisi Zeynep Ç.’yi (24) sosyal medya hesabından başka bir erkeğin fotoğrafını beğendiği için beyzbol sopası ile darp ettiği öne sürülen Berk Ö.

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İzmir’in Karşıyaka ilçesinde sevgilisi Zeynep Ç.’yi (24) sosyal medya hesabından başka bir erkeğin fotoğrafını beğendiği için beyzbol sopası ile darp ettiği öne sürülen Berk Ö. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Olay, geçen Salı günü İzmir’in Karşıyaka ilçesi Nergis Mahallesi’deki bir evde meydana gelmişti. Bir kafede baristalık yapan Zeynep Ç. kendisiyle aynı kafede çalışan erkek arkadaşı Berk Ö. ile evde tartışmaya başladı. İddiaya göre Berk Ö., Zeynep Ç.’ye sosyal medyadan başka bir erkeğe ait olan bir fotoğrafı beğendiği için bağırmaya başladı. Berk Ö., daha sonra Zeynep Ç.’yi beyzbol sopası ile dövmeye başladı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden beyzbol sopası ile sert darbeler alan Zeynep Ç.’nin darbe alan yerlerinde morluklar oluştu. Daha sonra Zeynep Ç., Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine gidip darp raporu aldı. Aldığı rapor ile polise giden Zeynep Ç., Berk Ç.’den şikayetçi oldu. Zeynep Ç.’nin şikayeti üzerine olay ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Berk Ç.’nin, hakkında başka suçtan da araması olduğunu tespit etmesi üzerine şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçen cuma günü adliyeye sevk edilen Berk Ö. tutuklandı. Zeynep Ç. ise darp edilmesinin ardından İzmir’den ayrılarak İstanbul’daki ailesinin yanına gitti.

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