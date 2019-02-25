Sevgilisini bıçaklayan profesör için rapor bekleniyor

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de ilişkisi bulunduğu Sibel İ.'yi (38) bıçaklayarak ağır yaralayan Prof. Dr. Fuat D.'nin (49), tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşma, sanığın ceza ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için beklenen raporun gelmemesi nedeniyle ertelendi.

Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Kadir Has Spor Salonu önünde geçen yıl 20 Nisan'da meydana gelen olayda Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Bölümü'nde görevli evli ve 1 çocuk babası Prof. Dr. Fuat D., hastanede tanıştığı ve bir süre ilişki yaşadığı Sibel İ. ile buluştu. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Fuat D., bu sırada bıçakla sevgilisini ağır yaraladı.

Tutuklanan Fuat D., Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Avukatların da hazır bulunduğu duruşmada, tedavisinden sonra sağlığına kavuşan mağdur Sibel İ. yer almadı. Mahkeme heyeti, cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen sanık hakkında beklenen raporun gelmemesi nedeniyle duruşmayı erteleyerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Evli, 1 çocuk babası tutuklu sanık, geçen yıl eylül ayındaki duruşmada yaptığı savunmasında, Sibel İ. ile daha önceden tanıştıklarını, zaman zaman birlikte olduklarını ve bugüne kadar toplam 25 bin TL borç para verdiğini söyledi. Fuat D., olay günü yeniden otomobilde buluştuklarını, burada yaşadıkları tartışmada eline geçirdiği bıçağı şuursuzca salladığını, öldürmek ya da yaralamak düşüncesinde olmadığını ileri sürdü.

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