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Sevgilisini darbedince komşusu tarafından öldürüldü!

19.07.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Karasu ilçesinde birlikte yaşadığı kadını darbettiği iddia edilen şahıs komşusu tarafından vurularak öldürüldü.

Sevgilisini darbedince komşusu tarafından öldürüldü!

Olay, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İhsan Solmaz, birlikte yaşadığı kadını darbedince sesi duyan komşuları polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadının şikayetçi olmaması üzerine olay yerinden ayrıldı.

POLİS EKİPLERİ GİDİNCE KADINI DARBETMEYE DEVAM ETTİ

Polis ekiplerinin ayrılması üzerine İhsan Solmaz, kadını darbetmeye devam etti.

KOMŞUSU TARAFINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Kadının bağırış seslerini duyan komşusu B.İ. ise Solmaz'ı silahla ateş ederek çeşitli yerlerinden yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Solmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis, komşusu Solmaz’ı öldürdüğü iddia edilen B.İ.’yi yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadına şiddet Sakarya
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