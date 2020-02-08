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Sevgilisini döven erkeği engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'e destek için Twitter'da kampanya

08.02.2020 18:18 | Son Güncelleme

Konya'da, kız arkadaşı Ayşe D.'yi darp eden Özgür Duran adlı kişiyi engellemek isterken ölümüne yol açan 20 yaşındaki Kadir Şeker 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Kadir Şeker'in bir kadını korumak isterken olayın yaşandığını belirten kadın hakları savunucuları ve diğer vatandaşlar Twitter'da "#kadiricinadalet" etiketiyle serbest bırakılması için kampanya başlattı.

Sevgilisini döven erkeği engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'e destek için Twitter'da kampanya

Konya'da, kız arkadaşı Ayşe D.'yi darp eden Özgür Duran adlı kişiyi engellemek isterken ölümüne yol açan 20 yaşındaki Kadir Şeker 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kadir Şeker'in bir kadını korumak isterken olayın yaşandığını belirten kadın hakları savunucuları ve diğer vatandaşlar Twitter'da "#kadiricinadalet" etiketiyle serbest bırakılması için kampanya başlattı.

"#kadiricinadalet" etiketi, Twitter'da gündemin birinci sırasına oturdu.

DHA'nın haberine göre, 32 yaşındaki Özgür Duran ile kız arkadaşı Ayşe D. arasında evde oldukları bir sırada kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Duran, Ayşe D'yi darp etti. Bunun üzerine Ayşe D. de evden çıkıp, yakınlardaki parka gitti.

O sırada parktan geçmekte olan Kadir Şeker, kız arkadaşı Ayşe D.'yi tekrar darp eden Özgür Duran'a müdahale etmek istedi.

Ancak Duran, boğazını sıktığı Şeker'i yere yatırıp, yumruklamaya başladı.

'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı

Kadir Şeker, kurtulduktan sonra kaçmak istedi. Duran ise peşinden gittiği gence tekrar saldırdı. Bunun üzerine Şeker, meyve soymak için yanında taşıdığı bıçağı çıkardı. Boğuşma sırasında bıçak Özgür Duran'ın kalbine saplandı. Şeker, olay yerinden kaçtı.

Ayşe D.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldrılan Duran, hayatını kaybetti.

Ailesinin doktor olmak istediğini belirttiği Şeker ise yakalanarak, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'Oğlum bir canı, bir insanı kurtarmaya çalışıyordu'

DHA'ya göre Şeker, ifadesinde tek amacının dövülen kadını kurtarmak olduğunu, kendisine saldırılması nedeniyle korkutmak amaçlı bıçağı çıkardığını, ancak boğuşma sırasında olayın yaşandığını söyledi.

Oğlunun üniversite sınavına hazırlandığını söyleyen Baba Cengiz Şeker, "Benim oğlum bir canı, bir insanı kurtarmaya çalışıyordu. Onun için kendini feda etti. Doktor olmak istiyordu ama başımıza böyle talihsiz bir olay geldi" diye konuştu.

Ayşe D.'nin de ifadesinde olay günü Duran'ın kendisini önce evde, sonra parkta dövdüğünü, yanlarına gelen gencin kendisini kurtarmaya çalıştığını anlattığı öğrenildi.

'Kasten yaralama', 'hırsızlık', 'yağma' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarından toplam 19 suç kaydı olan Duran'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cumartesi günü Twitter'ın üzerinden yapılan paylaşımlarda ise şu ifadeler yer aldı:

https://twitter.com/avumuryildirim/status/1226060191592042497

https://twitter.com/SaadetOzkanEfe/status/1226078939489165313

https://twitter.com/fidanataselim/status/1226090683242602498

https://twitter.com/AysenEceKavas/status/1226118239329177600

https://twitter.com/GkhnKhrman/status/1226141265164718082

https://twitter.com/TEPlatformu/status/1226047770416549888

https://twitter.com/tzcnpnr0/status/1226055188705878016

https://twitter.com/giizemben/status/1226046222600941568

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