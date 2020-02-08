Sevgilisini döven erkeği engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'e destek için Twitter'da kampanya

Konya'da, kız arkadaşı Ayşe D.'yi darp eden Özgür Duran adlı kişiyi engellemek isterken ölümüne yol açan 20 yaşındaki Kadir Şeker 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kadir Şeker'in bir kadını korumak isterken olayın yaşandığını belirten kadın hakları savunucuları ve diğer vatandaşlar Twitter'da "#kadiricinadalet" etiketiyle serbest bırakılması için kampanya başlattı.

"#kadiricinadalet" etiketi, Twitter'da gündemin birinci sırasına oturdu.

DHA'nın haberine göre, 32 yaşındaki Özgür Duran ile kız arkadaşı Ayşe D. arasında evde oldukları bir sırada kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Duran, Ayşe D'yi darp etti. Bunun üzerine Ayşe D. de evden çıkıp, yakınlardaki parka gitti.

O sırada parktan geçmekte olan Kadir Şeker, kız arkadaşı Ayşe D.'yi tekrar darp eden Özgür Duran'a müdahale etmek istedi.

Ancak Duran, boğazını sıktığı Şeker'i yere yatırıp, yumruklamaya başladı.

'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı

Kadir Şeker, kurtulduktan sonra kaçmak istedi. Duran ise peşinden gittiği gence tekrar saldırdı. Bunun üzerine Şeker, meyve soymak için yanında taşıdığı bıçağı çıkardı. Boğuşma sırasında bıçak Özgür Duran'ın kalbine saplandı. Şeker, olay yerinden kaçtı.