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Sevgilisini döven müdür yardımcısına kötü haber!

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 14:42 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta bir lisede müdür yardımcı olarak görev yapan Ahmet M., kendisine evinde başka kadınla yakalayan sevgilisini dövdü. Genç kadının şikayeti sonrası müdür yardımcısı açığa alındı.

Sevgilisini döven müdür yardımcısına kötü haber!

Olay, 24 Kasım akşamı İncivez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, başka bir okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan C.K., sevgilisi Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ahmet M.'yi evinde başka bir kadınla yakaladı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

C.K. ve Ahmet M. arasında tartışma çıktı. Ahmet M., tartışma sırasında C.K.'yı dövdü. C.K., Soğuksu Polis Merkezi'ne giderek Ahmet Ahmet M.'den şikayetçi oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı. Görevlendirilen müfettişlerin hazırladığı rapor doğrultusunda müdür yardımcısı Ahmet M., açığa alındı. DHA

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