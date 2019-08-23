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Sevgilisini döverken utanmadı, gazetecileri görünce başını önüne eğdi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 21:28 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kız arkadaşını darp ederek çantasını gasp eden şahıs polis ekiplerince yakalanırken, zanlının emniyetten çıkarken başını öne eğmesi dikkat çekti.Olay İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi mezarlık mevkiinde gece 23.30 sıralarında meydana geldi.

Sevgilisini döverken utanmadı, gazetecileri görünce başını önüne eğdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kız arkadaşını darp ederek çantasını gasp eden şahıs polis ekiplerince yakalanırken, zanlının emniyetten çıkarken başını öne eğmesi dikkat çekti.
Olay İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi mezarlık mevkiinde gece 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçla İnegöl’e doğru seyir halinde olan S.K. yanındaki sevgilisi F.Y’yle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında S.K. sevgilisi F.Y’yi önce darp etti daha sonra da içerisinde 3 bin 800 lira para bulunan çantasını gasp ederek genç kızı arabadan aşağıya atıp kaçtı. Polise giderek şikayetçi olan genç kız ifadesinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından S.K’nin peşine düşen ekipler, şahsın Bursa merkezinde ikamet ettiğini tespit etti. Şüphelinin evinin adresini bulan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, S.K’nin yakalanması için çalışmalara başladı. Ekipler şahsın kullandığı aracın Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde park halinde olduğunu fark edince buraya pusu kurarak şüpheliyi beklemeye başladı. Çok geçmeden aracı başına gelen şüpheli S.K. yanındaki arkadaşı A.K.Ç. ile birlikte kıskıvrak yakalandı.
Şahısların üst aramalarını yapan ekipler, S.K’nin üzerinden 6 gram metamfetamin maddesi buldu. Şahıslar ilk işlemlerinin ardından İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Öte yandan şahsın emniyetten çıkarken başını öne eğmesi dikkat çekti.

Sevgilisini döverken utanmadı, gazetecileri görünce başını önüne eğdi

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