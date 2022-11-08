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Sevgilisini evden zorla çıkarıp asansörde darp etmişti! 5 yıldan 16 yıla kadar hapis istemi

08.11.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te kız arkadaşını sürükleyerek evden çıkaran, darp eden ve zorla asansöre bindiren şüpheli G.B. hakkında "canavarca hisle yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplamda 5 yıldan 16 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Sevgilisini evden zorla çıkarıp asansörde darp etmişti! 5 yıldan 16 yıla kadar hapis istemi

Pendik'te kız arkadaşını darbeden şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tarafların arkadaş oldukları, olay günü müşteki T.K.'nin, şüpheli G.B'yi görmeye gittiği anlatıldı.

İddianamede, T.K.'yi ikametgaha şüphelinin arkadaşının aldığı, G.B.'nin daha sonra olay yerine geldiği ve kız arkadaşının evden gitmesini istediğini fakat müştekinin bunu kabul etmediği aktarıldı.

Müştekinin evden ayrılmaması üzerine şüpheli G.B.'nin, T.K.'yi sürükleyerek evden çıkarmaya çalıştığı, zorla asansöre bindirdiği, burada yumrukladığı müştekinin asansör çıkışında baygın vaziyette görüldüğü kaydedildi.

İddianamede, G.B.'nin baygın olan T.K.'yi tekrar kaldırarak darbettiği ve zorla aracına bindirdiği, olay sonrası alınan adli tıp raporuna göre müştekide meydana gelen yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilecek nitelikte olduğunun tespitinin yapıldığı aktarıldı.

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'ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN SAVUNAMAYACAK NİTELİKTE'

Şüphelinin, kendisini alkollü olduğu için savunamayacak nitelikte bulunan müştekiyi zorla aracına bindirdiği, asansörde ve asansör çıkışında tekme ve yumruklar ile müştekiye vurarak yaralanmasına sebep olduğu iddianamede değerlendirildi.

5 YILDAN 16 YILA KADAR CEZA İSTENİYOR

İddianamede bu kapsamda, şüpheli G.B. hakkında "canavarca hisle yaralama" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis istemi ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 4 yıldan 14 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüphelinin iki suçtan toplam 5 yıldan 16 yıla kadar cezalandırılması isteniyor.

(AA)

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