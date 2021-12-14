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Sevgilisini kaybeden ünlü şarkıcı Gülçin Ergül'ün klibinde şaşkına çeviren detay!

14.12.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül önceki gün Balıkesir yakınlarında sevgilisiyle trafik kazası geçirdi. Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybederken, Gülçin Ergül yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası sanatçının son klibindeki acı tesadüf şaşırttı.

Sevgilisini kaybeden ünlü şarkıcı Gülçin Ergül'ün klibinde şaşkına çeviren detay!

2000'li yıllara damga vuran ve Türkiye'nin popüler kız gruplarından Hepsi'nin üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül önceki gün sevgilisi ile trafik kazası geçirdi. 6 senelik arkadaşlığı olduğu bilinen ve daha sonra sosyal medyadan aşkını ilan eden Gülçin Ergül, acı kazada sevgilisini kaybetti.

SON KLİBİNDEKİ TESADÜF 'YOK ARTIK' DEDİRTTİ

Sevilen sanatçı, Hepsi grubundan ayrılmasının ardından müzik kariyerine solo olarak devam ediyordu.

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Pek çok şarkı yayınlayan Ergül, son olarak geçtiğimiz günlerde "Birbirimize iyi Gelmiyoruz" isimli çalışmasını yayınlamıştı. Klip de çekilmiş olan şarkının sözleri ve klipteki kaza sahnesi detayı, kaza haberi sonrası gündem oldu.

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Şarkıda yer alan "Şuurlar kapalı, nabız yok, bitti, nefes yok" ve "Birbirimizi öldürüyoruz" gibi sözler dikkat çekerken, klipte Ergül'ün arka planında gözüken devrilen otomobil "Bu nasıl tesadüf?" dedirtti.

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Bir başka sahnede ise Gülçin Ergül aracın içinde kaza geçiriyor ve aracın parçaları havaya uçuşuyor. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları tarafından "Sanki içine doğmuş gibi" yorumları yapıldı.

İşte Gülçin Ergül'ün çok konuşulan o şarkısında geçen sözler:

Soğumuş tenler, bedenler ruhtan yoksun
Biriken dertler, incelmiyor ki kopsun
Yüzümüz gizler, sahte tebessümlerle
Yaralar geçse, izler kalır derinlerde

Aşk yok, nefret yok
Şuurlar kapalı, nabız yok
Bitti, nefes yok, eski bizden eser yok

Birbirimize iyi gelmiyoruz, iyi gelmiyoruz
Birbirimize iyi gelmiyoruz, iyi gelmiyoruz
Birbirimize iyi gelmiyoruz, iyi gelmiyoruz
Birbirimizi öldürüyoruz

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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