HABER

Sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 17:58 | Son Güncelleme

Ankara'da 68 yaşındaki Nusret Uysal, birlikte kafede oturduğu 58 yaşındaki sevgilisi Jale Çağlar'ı öldürdükten sonra intihar etti.  Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Korkutreis Mahallesi'nde meydana geldi.

Ankara'da 68 yaşındaki Nusret Uysal, birlikte kafede oturduğu 58 yaşındaki sevgilisi Jale Çağlar'ı öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Korkutreis Mahallesi'nde meydana geldi. Sezenler Sokak üzerindeki bir kafede oturan Nusret Uysal, kafede oturduğu sevgilisi Jale Çağlar ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Nusret Uysal üzerinde bulunan tabancayla Çağlar'a 3 el ateş etti. Uysal daha sonra aynı tabanayla kendini başından vurdu. Çağlar olay yerinde yaşamını yitirirken, Uysal da ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Nusret Uysal, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sokak çevresinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Olay yerinden görüntü

-Polislerin incelemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-
Dosya Boyutu: 377 MB

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Jandarma'da mezuniyet heyecanıJandarma'da mezuniyet heyecanı
50 bin kişi beklenen 'GezginFest Van' başladı50 bin kişi beklenen 'GezginFest Van' başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Erdoğan'ın 'ateşkes' çıkışı tarihi zirveye damga vurdu

Erdoğan'ın 'ateşkes' çıkışı tarihi zirveye damga vurdu

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Balıkesir'de kız öğrenci yurdunda doğalgaz patlaması: Yaralılar var!

Balıkesir'de kız öğrenci yurdunda doğalgaz patlaması: Yaralılar var!

Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşecek

Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşecek

İstanbul, Kadıköy'de 2 Afganlı, metrobüsten inen genç kıza dehşeti yaşattılar!

İstanbul, Kadıköy'de 2 Afganlı, metrobüsten inen genç kıza dehşeti yaşattılar!

Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

3 yaşındaki otizmli çocuk icra yoluyla annesinden zorla alınarak babasına verildi!

3 yaşındaki otizmli çocuk icra yoluyla annesinden zorla alınarak babasına verildi!

İstanbul'da 17 Eylül pazartesi alarmı!

İstanbul'da 17 Eylül pazartesi alarmı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.