Sevgilisini öldüren kadın: Bıçağı öldürmek için değil, ölmemek için elime aldım

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, birlikte yaşadığı Cengiz Aydın'ı (30) kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sırasında kendisini boğmaya çalışırken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 2 çocuk annesi Nurcan Saraç, "Bıçağı öldürmek için değil, ölmemek için aldım" dedi.

Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3930 Sokak'ta geçen yıl 4 Haziran sabahı yaşanan olay iddialara göre şöyle geliştİ; Nurcan Saraç ve Cengiz Aydın, 3 yıldır birlikte yaşadıkları evde kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Alkollü olan Aydın genç kadına saldırdı. Bunun üzerine Nurcan Saraç, eline bıçak alıp, kendisini yatak odasına kilitledi ve polisi aradı. Ancak Cengiz Aydın, odanın kapısını kırarak, içeri girdi ve 2 çocuk annesini boğmaya çalıştı. Saraç da elindeki bıçağı, Aydın'ın kalbine sapladı. Ardından 112 Acil'i aradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Nurcan Saraç, tutuklandı.

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya devam edildi. Tutuklu sanık Saraç ile ölen Cengiz Aydın'ın yakınları ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, olay yerine giden polis memuru A.O.'nun, Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce talimatla alınan ifadesi okundu.

Polis memurunun ifadesinde, "Sanık, 'kurtarın, yardım edin' diye bağırıyordu. Bıçakla ölenin karnına tek bir darbe vurduğunu, tampon yaptığını söyledi. Ancak tampon bulunmuyordu. Zaten maktül yatakta yüzüstü yatar vaziyetteydi" dediği kaydedildi.Bu sırada söz alan sanık Saraç ise “Ben aynı zamanda tampon yapıp, kapıyı açamazdım" dedi.

Cengiz Aydın'ın yakınlarının avukatı ise, sanığın kullandığı bıçağın insan öldürmeye elverişli nitelikte olduğuna dikkat çekerek, “Sanık daha önce de maktule öldürme tehdidinde bulunmuştur. Ortada kasten işlenmiş bir suç vardır. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Nurcan Saraç ise olayda kullandığı meyve bıçağını öldürmek için değil, ölmemek için aldığını savundu. Çocuklarının mağdur olduğunu belirterek,tahliyesini istedi. Avukatı Serap Ertuğrul da “Bizce meşru müdafa hükümleri oluşmuştur. Ayrıca savcının esas hakkındaki mütalaasına savunma yapmak için süre talep ediyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyet savcısının, sanığa 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu'ndan 12 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep ettiği duruşma karar için ertelendi.