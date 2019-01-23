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Sevgilisini öldüren kalıp ustasına müebbet hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 14:37 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, kendisini terk eden sevgilisi Sevgi Aslan'ı barışma isteğini geri çevirdiği için 9 bıçak darbesiyle öldüren Reşit Atmaca (52), ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.

Sevgilisini öldüren kalıp ustasına müebbet hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, kendisini terk eden sevgilisi Sevgi Aslan'ı barışma isteğini geri çevirdiği için 9 bıçak darbesiyle öldüren Reşit Atmaca (52), ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.
Olay, Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı'ndaki parkta geçen yıl 7 Haziran'da meydana geldi. Kalıp ustası Reşit Atmaca, 15 yıl birlikte yaşadıktan sonra kendisini terk eden Sevgi Aslan'la barışmak istedi. Atmaca, buluştuğu Sevgi Aslan'ı ikna edemeyince 9 bıçak darbesiyle yaraladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakalanan Atmaca, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Atmaca hakkında, öncesinde de Aslan'ı tehdit ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verildiği belirlendi.
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Reşit Atmaca, Sevgi Aslan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 'tasarlayarak insan öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi.
Son sözü sorulan Reşit Atmaca ise tasarlayarak insan öldürmediğini belirterek, "Ben barışmak için olay yerine gittim. Üzerimde inşaatta sebze, meyve kesmek için kullandığım katlanır bıçak vardı. Bıçağı benden aldı ve bana 'Şerefsiz, haysiyetsiz' diyerek bıçağı sallamaya başladı. 'Seninle işim bitti. Seni aldattım' deyince dayanamadım ve bıçağı elinden aldım. Maktul beni söz ve hareketleri ile tahrik etti. Kendimi kaybettiğimden dolayı çok pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığa önce 'tasarlayarak insan öldürme suçu'ndan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti. İyi hal indirimi alan sanığın cezası, ömür boyu hapse düşürüldü. Heyet sanığa tahrik indirimi uygulamadı.

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Sevgilisini öldüren kalıp ustasına müebbet hapis

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