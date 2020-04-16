Sevgilisini öldüren mikrobiyolog tahliyesini istedi

Hastalık uzmanı Wyndham Lathem, erkek arkadaşı Trenton Cornell-Duranleau’yu öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmasından bu yana Cook bölgesindeki hapishanede tutuluyor.
Northwestern Üniversitesi’nin eski profesörünün, koronavirüsle ilgili araştırma yürütmek için mevcut tahliye talebi reddedildi.
North Carolina Üniversitesi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Başkanı Dr. William Goldman, Lathem’in “eğitiminin ve deneyiminin” onu mevcut koronavirüs çalışmalarına katılmaya “uygun” hale getirdiğini belirterek kefaletle serbest bırakılması talebini destekleyen yazı kaleme aldı.
North Carolina Üniversitesi profesörü, “Dünyada etki alanı hızla genişleyen bu kriz sırasında mümkün olduğunca fazla uzmandan yararlanmak anlaşılabilir” diye ekledi.
Pazartesi günü mahkeme kayıtları, telekonferansla cuma günü gerçekleştirilen acil duruşmada yargıç Charles Burns’ün Lathem’in 1 milyon dolarlık (yaklaşık 6 milyon 800 bin TL) kefaletle serbest bırakılmasını reddettiğine işaret ediyor.
Bu karar, eski profesörün koronavirüsü kapması durumunda sağlık sorunlarının kendisini artan bir tehlikenin içine atacağını belirtmesine rağmen verildi.
Cook bölgesi Şerif Ofisi’ne göre, pazar günü, Chicago hapishanesinde 309 teyit edilmiş koronavirüs vakası bulunurken, iki tutuklu doğrudan hastalıkla ilgili komplikasyonlardan hayatını kaybetti.
Avukat Adam Sheppard, pazartesi günü yaptığı açıklamada Lathem’in karardan hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Sheppard, müvekkilinin cuma günü hafif Kovid-19 belirtileri gösterdiğini bildirdiğini ekledi.
Sheppard, “Sağlığından son derece endişeliyiz. (Kefaletle) tahliye olabileceğinden umutluydu fakat aşırı iyimser de değildi” dedi.
Avukat, sağlık çalışanlarının, Cook bölgesindeki hapishanede koronavirüs salgınının üstesinden gelmekle ilgili kayıt dışı tavsiyesini almak için Lathem’e ulaştığını da ekledi.
Mikrobiyolog, 2017’den bu yana hapishanede tutuluyor. Geçen yıl, Lathem’in suç ortağı Oxford Üniversitesi çalışanı Andrew Warren, Cornell-Duranleau'nun öldürülmesinde suçu olduğunu kabul etmişti.
Kefalet olmadan tutulan Lathem, suçlamaları kabul etmemişti.
Lathem daha önce kara veba üzerine yaptığı araştırmayla biliniyordu.