Sevgilisini öldüren mikrobiyolog tahliyesini istedi

Hastalık uzmanı Wyndham Lathem, erkek arkadaşı Trenton Cornell-Duranleau’yu öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmasından bu yana Cook bölgesindeki hapishanede tutuluyor.

Northwestern Üniversitesi’nin eski profesörünün, koronavirüsle ilgili araştırma yürütmek için mevcut tahliye talebi reddedildi.

North Carolina Üniversitesi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Başkanı Dr. William Goldman, Lathem’in “eğitiminin ve deneyiminin” onu mevcut koronavirüs çalışmalarına katılmaya “uygun” hale getirdiğini belirterek kefaletle serbest bırakılması talebini destekleyen yazı kaleme aldı.

North Carolina Üniversitesi profesörü, “Dünyada etki alanı hızla genişleyen bu kriz sırasında mümkün olduğunca fazla uzmandan yararlanmak anlaşılabilir” diye ekledi.

Pazartesi günü mahkeme kayıtları, telekonferansla cuma günü gerçekleştirilen acil duruşmada yargıç Charles Burns’ün Lathem’in 1 milyon dolarlık (yaklaşık 6 milyon 800 bin TL) kefaletle serbest bırakılmasını reddettiğine işaret ediyor.

Bu karar, eski profesörün koronavirüsü kapması durumunda sağlık sorunlarının kendisini artan bir tehlikenin içine atacağını belirtmesine rağmen verildi.