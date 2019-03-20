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Sevgilisini öldüren muhtara 25 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 10:25 | Son Güncelleme

KONYA'da sevgilisi Hacer Göral'ı (45), kavun kestiği bıçakla boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan, dönemin Karapınar ilçesinde Adalet Mahallesi Muhtarı Mustafa Çakan (55), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sevgilisini öldüren muhtara 25 yıl hapis cezası

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da sevgilisi Hacer Göral'ı (45), kavun kestiği bıçakla boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan, dönemin Karapınar ilçesinde Adalet Mahallesi Muhtarı Mustafa Çakan (55), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 19 Ağustos 2017 tarihinde merkez Meram İlçesi Konya- Antalya Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. O dönem Adalet Mahallesi Muhtarı olan 3 çocuk babası Mustafa Çakan, 5 yıldır birlikte olduğu Hacer Göral'ı alıp, 42 JD 310 plakalı otomobiliyle, Antalya Çevreyolu Kozağaç Mevkii'ne geldi. İkili, yol kenarında otomobilden inip, bir agaç altına oturdu ve aldıkları kavunu kesip, yemeye başladı. Ancak çift arasında mobilya tartışması çıktı. Çakan, kavunu kestiği bıçak ile eşinden boşanan ve 3 çocuğu bulunan Hacer Göral'a saldırdı. Kaçmak isteyen kadın, can havliyle otomobile binip, ön koltuğa oturdu. Ancak muhtar, bıçağı kadının vücudu ile boğazına art arda sapladı. Ardından da bıçağı 3 kez kendisine saplayarak, intihara kalkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Hacer Göral'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı haldeki Mustafa Çakan ise ambulansla Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.
MOBİLYA SATIN ALMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR
Tedavisinin ardından gözaltına alınan Mustafa Çakan, polise verdiği ilk ifadesinde, olaydan bir gece önce Hacer Göral'ın evinde kaldığını, çocukları ve kardeşiyle sohbet ettiğini, bu sırada sevgilisinin kendisinden yeni mobilya almasını ve birlikte yaşamak istediğini söylediğini anlattı. Bu nedenle sabah evden mobilya almak için çıktıklarını kaydeden Çakan, "Mobilyacıların açılmasını beklerken kavun yemeye gittik. Kavunu kesip, yemesi için verdim. 'Beni kavunla mı kandıracaksın? Evime bundan sonra her gün geleceksin, yoksa kızlarını, torunlarını satarım' diyerek küfür etti. Kendimi kaybettim. Bıçakla saldırdım. Onu kanlar içinde görünce bıçağı kendime sapladım'' dedi.
15 GÜN ÖNCE ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
Çakan tutuklanarak cezaevine konulurken, Hacer Göral'ın, Karapınar'da yaşarken eşinden boşandığı, olay tarihinden 2 yıl önce Konya'ya taşındığı, öldürülmeden 15 gün öncede de Selçuklu İlçesi Bosna Herkes Polis Merkezi'ne giderek, oğlu ve sevgilisi Mustafa Çakan tarafından dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu ortaya çıktı.
25 YIL HAPİS CEZASI
Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkamesi'nde görülen cinayet davasının karar duruşması yapıldı. Tutuklu sanık Mustafa Çakan son savunmasında "Bir anlık cinnet getirdiğim için bu olay oldu" dedi. Mahkeme, Çakan'ı 'kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

FOTOĞRAFLI

Sevgilisini öldüren muhtara 25 yıl hapis cezasıSevgilisini öldüren muhtara 25 yıl hapis cezasıSevgilisini öldüren muhtara 25 yıl hapis cezasıSevgilisini öldüren muhtara 25 yıl hapis cezası

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