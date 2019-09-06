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Sevgilisini öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 11:48 | Son Güncelleme

Antalya’da Kazakistanlı sevgilisini döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında karar verildi.

Antalya’da Kazakistanlı sevgilisini döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında karar verildi. Duruşmada müvekkilinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu ileri sürerek, rapor talep eden sanık avukatının talebi, mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Sanık, "haksız tahrik indirimi" uygulanmadan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçtiğimiz sene 19 Ekim Cuma günü saat 01.30 sıralarında Kundu oteller bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’te yaşayan 33 yaşındaki Altay A., Rus arkadaşlık sitesinden tanışıp arkadaş olduğu Kazakistanlı Nailia Nutfullina ile sevgili oldu.
Daha önce Antalya’da tatil yapan ikili, yeniden tatil yapmak için kente geldi. Tatil sırasında Nailia Nutfullina ayrılmak istediğini söyleyince, ikili arasında tartışma çıktı.
İkili arasında otelin barında başlayan ve bahçede devam eden tartışmanın büyümesinin ardından iddiaya göre Altay A., Nutfullina’yı darp etmeye başladı. Yere düşen Nutfullina’yı tekmelemeye devam eden A., kadının başını beton zemine vurdu.
Olayın ardından Altay A. tutuklanırken, Nailia Nutfullina ise 20 gün süren yaşam savaşının ardından hayatını kaybetti.
Altay A.’nın Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Sanık avukatı, müvekkilinin psikolojisinin yerinde olmadığını ileri sürerek, rapor talep etti.
Son sözü sorulan sanık Altay A., “11 aydır tutukluyum. Keşke onun yerine ben ölseydim. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.
Sanık avukatının rapor talebini reddeden mahkeme heyeti ise, "kasten insan öldürme" suçundan sanığı önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. "Haksız tahrik indirimi" uygulanmayan sanık için duruşmalardaki tutumunu dikkate alan mahkeme heyeti, iyi hal indirimine gitti. Heyet, sonuç itibariyle cezayı 25 yıla indirdi.

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