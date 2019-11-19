HABER

Sevgilisini öldüren zanlıdan kan donduran paylaşım: "Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 10:26 | Son Güncelleme

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Muğlalı Güleda Cankel’i bıçaklayarak öldüren zanlı Z.P.’nin sosyal medyada, "Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır mutlu olmayı ertelemeyin.

Sevgilisini öldüren zanlıdan kan donduran paylaşım: "Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz"

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Muğlalı Güleda Cankel’i bıçaklayarak öldüren zanlı Z.P.’nin sosyal medyada, "Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır mutlu olmayı ertelemeyin. Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Ve biz o zamanın değerini bilemedik" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay Isparta’nın Fatih Mahallesi’nde bir apartta yaşandı. Ailesi Muğla’da yaşayan Güleda Cankel, dün Muğla’dan Isparta’ya gelen eski sevgilisi ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın ardından eski sevgilisi, Güleda Cankel’i bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli Z.P. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan, Cankel’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cinayete ülke genelinde büyük tepki gösterilirken, Güleda Cankel’i bıçaklayarak öldüren zanlı Z.P.’nin sosyal medyada yaptığı kan donduran paylaşım ortaya çıktı. Zanlı Z.P. paylaşımında, "Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır mutlu olmayı ertelemeyin. Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Ve biz o zamanın değerini bilemedik" ifadelerini kullandı.

Sevgilisini öldüren zanlıdan kan donduran paylaşım:

Barda korkunç anlar! Elindeki pompalıyla... Barda korkunç anlar! Elindeki pompalıyla...
Bodrum'da 105 kaçak göçmen yakalandıBodrum'da 105 kaçak göçmen yakalandı
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildiIrak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Belediye Başkanı'nın yanıtı sosyal medyayı salladı!

Belediye Başkanı'nın yanıtı sosyal medyayı salladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP Milletvekili Mahmut Toğrul'un hapis cezasına itirazı reddedildi

Mahkeme kararını verdi! HDP'li vekile ret!

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu test etti

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

Üniversite öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Eski sevgili dehşeti! Üniversite öğrencisi Güleda öldürüldü

İçişleri ve MSB duyurdu! Teröre ağır darbe

İçişleri ve MSB duyurdu! Teröre ağır darbe

Avcılar’da kimyasal koku alarmı

İstanbul'da 'koku' alarmı

Kartal'da mobilya atölyesinde yangın: 2 kişi öldü

İstanbul'da yangın faciası: 2 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.