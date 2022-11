Sevgilisini öldürmeden önce "Aşkım bakar mısın" deyip tetiğe basmış! Liseli cinayetinde 'pes' dedirten savunma

Ankara'da yaşanan liseli cinayetinden dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. 17 yaşındaki sevgilisi Kader Yiğit'i öldüren Yusuf Can Benli, savcılıkta ifade verdi. Yiğit'i av tüfeğiyle çenesinin altından vurarak öldüren Benli'ye arkadaşının yolda "Tüfekle oynama" dediği öğrenildi. Tüfeğin boş olduğunu sandığını savunan Benli, "şaka yapmaya" çalışırken liseli Yiğit'i hayattan nasıl kopardığını anlattı. Olayın tüm ayrıntıları şöyle...

BOŞ ARAZİDE ÖLDÜRDÜ

Açık lise öğrencisi Kader Yiğit, pazar günü Keçiören'deki Ovacık Mahallesi'nde boş arazide sevgilisi Yusuf Can Benli'nin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu çenesinin altından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yusuf Can Benli ile arkadaşı ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf Can Benli tutuklandı, arkadaşı ise serbest bırakıldı.

"DÖNDÜĞÜ ANDA TETİĞE BASTIM"

Yusuf Can Benli'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Benli'nin, Kader Yiğit ile bir süredir sevgili olduklarını, yaklaşık 1 aydır olay yerinin yakınında bulunan gecekonduda kaldıklarını söylediği öğrenildi. Olay günü yakında bulunan başka gecekonduda kalan arkadaşlarına yemeğe gittiklerini belirten Benli'nin, "Yemek sonrası alışveriş yapmak için çıktık. Etrafta başıboş köpekler olduğu için evde bulunan av tüfeğini yanıma aldım. Yürürken tüfeği havaya kaldırıp tetiğe bastım; ancak patlamadı. Boş olduğunu düşünüp Kader’e doğrultup şaka yapmak için ‘Aşkım bakar mısın’ diye seslendim. Döndüğü anda tetiğe bastım. Tüfek bir anda patladı. Öldürme kastım yoktu, şaka yapmak isterken oldu" dediği belirtildi.

ARKADAŞ "TÜFEKLE OYNAMA" DEMİŞ

Serbest bırakılan şüpheli ise ifadesinde Kader ve Yusuf'un önünde yürüdüğünü, bir ara tüfekle oynayan arkadaşına "Oynama" dediğini, patlama sesiyle arkasına döndüğünde Kader’i yerde yatarken gördüğünü söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)