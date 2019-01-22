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Sevgilisini öldürüp, cesedini otomobille dolaştıran sanığa indirimsiz müebbet hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 12:45 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, birlikte yaşadığı kadını, otomobilde çıkan tartışmada öldürüp, cesedini saatlerce dolaştırdıktan sonra yakalanan Cuma Pancar, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sevgilisini öldürüp, cesedini otomobille dolaştıran sanığa indirimsiz müebbet hapis cezası

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP'te, birlikte yaşadığı kadını, otomobilde çıkan tartışmada öldürüp, cesedini saatlerce dolaştırdıktan sonra yakalanan Cuma Pancar, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezada indirim yapmadı.
Gaziantep'te pamuk atölyesi sahibi olan Cuma Pancar, 17 Ekim 2017 tarihinde birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Arzu Gültekin ile buluştu. Beraberinde kızı da olan kadını, otomobiline aldı. Kısa süre sonra ise Cuma Pancar, Gültekin'in kızını otomobilden indirdi. İkili arasında tartışma çıktı. Cuma Pancar, otomobil içinde ruhsatsız tabancasını ateşleyerek, Arzu Gültekin'i öldürdü. Ardından da kadının cesediyle şehirde dolaşmaya başladı. Camı kırık ve bazı yerlerinde sıçramış kan lekesi bulunan otomobilin ön koltuğunda hareketsiz bir kadın olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Polis hemen harekete geçti ancak şehirde dolaşan otomobil bulunamadı. 5 saatin sonunda ise yakalandı.
Tutuklanan Cuma Pancar hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.Gaziantep 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında son sözü sorulan Pancar, pişman olduğunu belirterek, "Keşke ben ölseydim" dedi.
Mahkeme heyeti sanığı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezada indirim yapmadı.

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Sevgilisini öldürüp, cesedini otomobille dolaştıran sanığa indirimsiz müebbet hapis cezasıSevgilisini öldürüp, cesedini otomobille dolaştıran sanığa indirimsiz müebbet hapis cezasıSevgilisini öldürüp, cesedini otomobille dolaştıran sanığa indirimsiz müebbet hapis cezası

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