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Sevgilisini rahatsız eden kişiyi ayaklarından vurdu

22.11.2020 15:26 | Son Güncelleme:
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Sevgilisini rahatsız eden kişiyi ayaklarından vurdu

Kahramanmaraş'ta Osman D. (44), sevgilisini rahatsız ettiği iddiasıyla Sıddık Ş.'yi (40) tabancayla ayaklarından vurarak yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Osman D., sokakta karşılaştığı Sıddık Ş.'ye sevgilisini rahatsız etmemesini söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Osman D. yanındaki tabancayla Sıddık Ş.'nin ayaklarına ateş edip kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sıddık Ş., ambulansla hastaneye götürüldü.

Osman D. ise kısa sürede olayda kullandığı tabancayla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Emniyete götürülen şüphelinin, Sıddık Ş.'nin sevgilisini rahatsız ettiği, bundan dolayı ayaklarına ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

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(DHA)

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