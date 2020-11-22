HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sevgilisini rahatsız eden şahsı vurdu

Sevgilisini rahatsız eden şahsı vurdu

22.11.2020 15:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta bir kişi, sevgilisini rahatsız ettiğini ileri sürdüğü şahsı silahla ayaklarından vurarak yaraladı.Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta bir kişi, sevgilisini rahatsız ettiğini ileri sürdüğü şahsı silahla ayaklarından vurarak yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Osman D. mahallede karşılaştığı Sıddık Ş.’yi (40) bir daha sevgilisini rahatsız etmemesi için uyardı. Çıkan tartışma üzerine Osman D. üzerinde taşıdığı silahla Sıddık Ş.’yi ayaklarından vurup olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan şahıs, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, şüpheliyi ise olayda kullandığı tabancayla yakaladı.
Gözaltına alınan Osman D.’nin, sevgilisini rahatsız ettiği için Sıddık Ş.’yi vurduğunu söylediği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSeda Bakan koronavirüse yakalandıSeda Bakan koronavirüse yakalandı
Koronavirüse karşı 'konuşmayalım' uyarısı!Koronavirüse karşı 'konuşmayalım' uyarısı!
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
1/

En Çok Okunan Haberler

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

81 ile talimat gönderildi! PCR test ücreti ile ilgili flaş gelişme

81 ile talimat gönderildi! PCR test ücreti ile ilgili flaş gelişme

Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı

Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı

Yarışmacının başına gelen trajik olay Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Yarışmacının başına gelen trajik olay Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Diğer Haberler

Düğünde oynarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Anne ile oğlundan bir saat arayla acı haber

Anne ile oğlundan bir saat arayla acı haber

Özel hastanelerde koronavirüs testi 500 lira mı? Fatih Altaylı'dan sonra tartışmalara İsmail Saymaz da katıldı

Özel hastanelerde korona testi 500 lira mı? Olay yaratan iddia

Kayseri'de tramvaylarda koronavirüse karşı 'konuşmayalım' uyarısı!

Koronavirüse karşı 'konuşmayalım' uyarısı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs genelgesi

Bakanlık'tan 81 ile koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de PKK'ya büyük darbe

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de PKK'ya büyük darbe

Korona partisine polis baskını!

Korona partisine polis baskını!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.